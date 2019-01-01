Manchester United'dan 3 Portekizli'ye 290 milyon euro!

Manchester United, transferini istediği Benfica'nın yıldızları Joao Felix, Ruben Dias ve Sporting'den Bruno Fernandes için 290 milyon euro ödeyebilir.

Sezona berbat başlayan ancak Ole Gunnar Solskjaer'in başa gelmesiyle toparlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen 'da transfer çalışmaları başladı.

The Mirror'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar ilk olarak gözünü 'nın altyapısından yetiştirdiği iki yıldıza, 19 yaşındaki Joao Felix ve 21 yaşındaki Ruben Dias'a çevirdi. Norveçli menajer Sportingli 24 yaşındaki Bruno Fernandes'i de Manchester United'a transfer etmek istiyor.

Ne var ki bu 3 oyuncunun talipleri de dişli. , , ve 'in de takip ettiği üç yıldızın United'a maliyeti 290 milyon euro'yu bulabilir.