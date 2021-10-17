Manchester United'da, Ronaldo ve Cavani arasında 'ikilem' yaşanabilir mi?

Manchester United'ın eski oyuncularından Neville, Solskjaer'in ilerleyen maçlarda Ronaldo ve Cavani arasında bir ikilem yaşayacağını düşünüyor.

Manchester United'ın eski oyuncularından Gary Neville'e göre Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın Leicester City'e kaybetmesinin ardından Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani'den hangisini oynatacağı konusunda bir "muamma" yaşayacak.

Kırmızı Şeytanlar, cumartesi günü King Power Stadyumu'nda Youri Tielemans, Çağlar Söyüncü, Jamie Vardy ve Patson Daka'nın golleriyle Leicester City'e 4-2 kaybetti. Leicester City için unutulmaz bir galibiyet olurken Manchester United üst üste 3. maçından da galibiyet alamadan ayrıldı.

Manchester United adına golleri Mason Greenwood ve Marcus Rashford kaydetti. 30 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı Şeytanların Portekizli yıldızı Ronaldo, Solskjaer'in ilk 11'ine geri döndü ancak hayalkırıklığı yaratan bir performans gösterdi.

Ne söylendi?

Gary Neville, Cristiano Ronaldo'nun ön alan baskısında yetersiz olduğunu düşünürken Norveçli hocanın elinde Uruguaylı yıldız golcü Cavani'nin de olduğuna değindi. İngiliz eski oyuncu, Manchester United'ın bir sonraki maçlarında Ronaldo'nun mu yoksa Cavani'nin mi oynayacağı konusunda Solskjaer'in ikilemde kalacağını düşünüyor.

Kırmızı Şeytanların eski efsanesi ayrıca Paul Pogba, Bruno Fernandes ve Jadon Sancho gibi isimlerin gerekli standarda ulaşmakta başarısız olduğunu söyledi. Liverpool ve Manchester City'nin konu "iş etiği" olduğunda hala Manchester United'ın çok önünde olduğunu vurguluyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte Neville, "Pogba ve Fernandes ile ilgili bir bilinmezlik var. Ronaldo ve Cavani arasında da bir ikilem söz konusu. Aynı şekilde Greenwood, Rashford ve Sancho konusunda da kimin oynayacağına dair bir bilinmezlik var. Bu oyuncuları, farklı pozisyonlarda oynattığınızda onlardan iyi bir verim alabileceğinizi sanmıyorum" dedi.

"Harika oyuncular oyunun hem defans hem de hücum yönünü oynayabilmelidir. Manchester United'ın yıldız oyuncularının ihtiyaç duyduğu şey Bernardo Silva, Kevin De Bruyne ve Sadio Mane'nin çalışma ahlakına sahip olmaktır. Onlar, her maç çok iyi mücadele ediyorlar. Birinci sınıf oyuncu kültürüne sahipler ama Manchester United oyuncularında aynı yetenekleri göremiyorum."

Solskjaer'in üzerindeki baskı artıyor

Solskjaer'in, Manchester United'la 2021-2022 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapmasının ardından aldığı başarısız sonuçlar Kırmızı Şeytanlıların sabrını taşırmaya başladı. 5 yıldır kupa alamayan Manchester United, taraftarlarının ağır eleştirilerine maruz kalıyor.

Neville, Norveçli hocanın henüz işini kaybedeceğini düşünmüyor ve Norveçli hocanın, çok iyi bir kadroya sahip olan Manchester United'da iyi bir denge sağlayacağını umuyor.

"Solskjaer'e yapılan baskılar oyuncuları da etkileyecek. Hocanın kalacağını düşünüyorum çünkü son 10 yılda bazı teknik direktör değişiklikleri yaptılar ve şu anda herhangi bir değişiklik olursa neler yaşayacaklarını biliyorlar.

"Varane, Sancho ve Ronaldo'yu takıma entegre ediyorlar. Bu durumu aşacaklarını hissediyorum ama kulübün üzerinde büyük bir baskı var. Solskjaer, kulübün entegre sürecinde takımın başında olacak diye düşünüyorum."

Daha fazlası için:

YORUM | Bakasetas'ın zekâsı, Trabzonspor'u liderliğe taşıdı

YORUM | Galatasaray kazandı ama gelecek için umut vermedi

Ali Koç: Bu kokuşmuş düzeni yıkacağız!