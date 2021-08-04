Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'i 2021/2022 sezonu öncesinde zorlu bir seçim bekliyor.

Yıldız isimler Jadon Sancho ve Raphael Varane’ı kadroya katarak transfer sezonuna hızlı giren Manchester United’da bir numaralı forma için ciddi bir rekabet yaşanıyor.

Sancho için Dortmund’a 73 milyon sterlin ödeyen İngiliz devi, Raphael Varane’ı ise bonuslarla birlikte 41 milyon sterline kadrosuna kattı.

Kırmızı Şeytanlar’ın eski oyuncusu Gary Neville, bu iki transferi “heyecan verici” olarak nitelerken, birinci kalecinin kim olacağı konusundaki belirsizliğin ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyor.

Menajer Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezonda eldivenleri kime teslim edeceğine henüz karar vermedi. Norveçli teknik adamı, 2011’den bu yana kaleyi koruyan David de Gea ile geçen sezon oynadığı maçlarda ümit veren Dean Henderson arasında zorlu bir seçim bekliyor.

Ne söyledi?

Sky Sports’a konuşan Neville, kulübün ölçülü ve sabırlı transfer politikasını övdü ve geriye atılması gereken tek adım kaldığını ifade etti.

“Sancho transferi bir anlamda kaçınılmazdı. Sağ kanattaki boşluğu doldurmaları gerekiyordu. O bölgede 1-2 yıldır sorun yaşıyorlar. Sabırlı davranarak doğru hamleyi yaptılar.”

“Ole göreve geldiğinden bu yana sadece yapmış olmak için transfer yapmıyorlar. Geçen sezon United’ı izleyen herkes Harry Maguire’ın iyi bir partnere ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Varane ile o ismi buldular.”

“Artık bir an önce kaleci meselesini halletmeleri ve bir numaranın kim olacağına karar vermeleri gerek. United iyi bir savunma hattına sahip. Sancho da hücumda ihtiyaç duyulan dengeyi sağlayabilir.”

De Gea'nın tahtı sallanıyor

2011’de Atletico Madrid’den transfer edilen De Gea, o günden bu yana Manchester United kalesinin değişilmez ismi. Ancak son iki yıldır yaşadığı düşüş, takımdaki yerinin sorgulanmasına yol açıyor.

2018-2020 yılları arasında iki sezon kiralık olarak Sheffield United forması giyen Dean Henderson, burada Premier Lig tecrübesi yaşadıktan sonra Manchester ekibine dönmüştü.

Geçen sezon Kırmızı Şeytanlar adına 26 kez sahaya çıkan Henderson, 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Villarreal’e penaltılarda kaybedilen Avrupa Ligi finalinin ardından De Gea’nın ilk 11’deki yerini kaybetmesini bekleyenlerin sayısı artmıştı. Ancak Henderson’ın covid-19’a yakalanması, Solskjaer’i bu sezona da İspanyol kaleciyle başlamak zorunda bırakabilir.

Maaşı sorun yarattı

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De Gea’nın sahadaki düşük performansına ek olarak, kazandığı maaşın da takım içinde sorun yarattığı iddia edilmişti. Yılda 19,5 milyon sterlin ile takımın en fazla kazanan oyuncusu olan De Gea, 2019 yılında United ile dört yıllık sözleşme imzalamıştı.

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