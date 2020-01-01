Manchester United'da Greenwood şoku

Kırmızı Şeytanlar'ın genç yıldızı Mason Greenwood'un Southampton maçında sakatlık geçirdiği açıklandı.

Premier Lig'de salgın sonrası dikkat çekici bir yükselişe geçen 'da Mason Greenwood sakatlandı.

maçı öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın 18 yaşındaki genç yıldızı Greenwood'un maçında Oriol Romeu tarafından bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık geçirdiğini ifade etti.

"Luke Shaw ve Mason Greenwood'a iyileşmeleri için diledikleri kadar zaman vereceğim. İkisinin de bileğinde şişlik var. Romeu'nun müdahale sisonrası Greenwood, sıcağı sıcağına bir şey hissetmemiş olmalı ki o adrenalinle oynamaya devam etti. Bence hakemin VAR'a gidip pozisyonu incelemesi gerekirdi. Aynı müdahale bana yapılsa bir ay oynayamazdım."

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Greenwood, aldığı darbeden sonra sakatlığına rağmen 84. dakikaya kadar sahada kalmış ve sonrasında yerini Daniel James'e bırakmıştı. Greenwood'un 16 Temmuz'daki Palace maçında forma giymesi beklenmiyor.