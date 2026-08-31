Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre Joshua Zirkzee, Fiorentina'ya transfer olmaya sıcak bakmıyor. Gianluca Di Marzio'ya göre ise forveti Manchester United'dan kadrosuna katırma konusunda şu anda en güçlü konumda olan kulüp Juventus.

Fiorentina, Zirkzee'yi sezon sonuna kadar kiralamak ve bunun için 5 milyon avro ödemek istiyordu. Ayrıca 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu da önerildi. Şimdi ortaya çıktığı üzere forvet, Serie A ekibini pas geçmeye hazırlanıyor.

Moise Kean'in Juventus'tan ayrılıp Como'ya gitmesi beklenirken, Jonathan David'i Atlético Madrid takip ediyor. Bu nedenle İtalyan devi hücum hattına takviye arıyor. Romano'ya göre Newcastle United forveti Nick Woltemade ile de şimdiden temas kuruldu.

Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Zirkzee için Manchester United ile görüşmelere başladı ve 2,5 milyon avroluk bir kiralama bedeli ödemeye hazır. Ayrıca kiralık anlaşmaya 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu eklenmesi de planlanıyor.

Manchester United ise şimdilik 35 milyon avroluk bir rakam talep ediyor. Bu tutar, Zirkzee'nin gelecek yıl kesin olarak ayrılması halinde kiralama bedeli ve toplam bonservis bedelini de kapsıyor.

Juventus'un Manchester United ile anlaşmaya varmak için salı akşamı saat 20.00'ye kadar süresi var. Zira Serie A'da yaz transfer dönemi o saatte kapanıyor.

Zirkzee, Manchester United'da net biçimde yedek oyuncu konumunda. Forvet, bu sezonun Hull City ve Ipswich Town'a karşı oynanan ilk iki lig maçında da yedek kulübesinde kaldı.