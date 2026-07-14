Youri Tielemans, resmen Manchester United’ın oyuncusu oldu. Tecrübeli Belçikalı futbolcu (29), sözleşmesindeki sınırlı serbest kalma bedeli olan yaklaşık 41 milyon avro karşılığında Aston Villa’dan Old Trafford’a transfer oldu.

Manchester United, uzun bir süre önce Atalanta ile Éderson'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştı, ancak Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünün ardından bu transfer suya düştü. Bunun üzerine Man United başka bir seçeneğe yöneldi.

Kulüp, Kırmızı Şeytanlar ile mükemmel bir Dünya Kupası performansı sergileyen Tielemans’a yöneldi. İspanya ile oynanan çeyrek final maçının ısınması sırasında, oyun kurucu orta saha oyuncusu sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Sint-Pieters-Leeuw doğumlu sağ ayaklı oyuncunun içindeki o buruk his artık (büyük ölçüde) ortadan kalkmış görünüyor. "Manchester United'a katılmaktan ne kadar gurur duyduğumu tarif etmek zor," diyor kulübün resmi kanallarında.

"Böylesine özel bir kulüple sözleşme imzalamak inanılmaz bir duygu; bu, futbola ilk kez aşık olduğum günden beri yıllardır sürdürdüğüm adanmışlığın taçlandırılması."

“Bu sporda başarıyı tatma ayrıcalığına sahip oldum ve bu, daha fazlasını başarma konusundaki kararlılığımı daha da artırdı.”

"Kulüp içindeki herkesin hedefi son derece net; hepimiz önümüzdeki yıllarda en büyük kupalar için mücadele etmeye kararlıyız," dedi Tielemans.

Teknik direktör Jason Wilcox, Tielemans’ın transferinden büyük memnuniyet duyuyor. “Youri, son yedi yıldır Premier Lig’in en seçkin orta saha oyuncularından biri olmuştur.”

"Manchester United’da başarılı olmak için gerekli tüm teknik niteliklere, hırsa ve zihniyete sahip. Youri, olağanüstü istikrarıyla tanınıyor ve sakinliği, yaratıcılığı ve liderliğiyle kadromuzu daha da güçlendirecek."

"En büyük kupalar için mücadele etmeye hazır bir takım oluşturmaya devam ederken, hem sahada hem de soyunma odasında onun gibi etkili ve deneyimli bir oyuncuyu kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz," dedi Wilcox.

Tielemans, Manchester United’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı üçüncü isim oldu. Leeds United’dan bedelsiz transfer edilen Karl Darlow üçüncü kaleci olarak görev yapacak, Chelsea’den transfer edilen Andrey Santos ise orta sahada ek seçenekler sunacak.



