Manchester United, Bournemouth ile kritik Premier League maçına hazırlanırken Michael Carrick, Old Trafford'da zor bir durumda. Eski orta saha oyuncusu, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevini korumaya çalışıyor. Kulüp yönetimi ise Carrick'in uzun vadeli geleceğini değerlendiriyor.

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Como karşısındaki hezimetin ardından Carrick görevde kalıyor

ESPN'e göre Carrick, United'ın pazar günü Marco Rose'un çalıştırdığı Bournemouth'u ağırlayacağı maçta Old Trafford'da takımın başında olacak. 45 yaşındaki teknik direktör, çarşamba günü Como karşısında alınan küçük düşürücü 4-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından yoğun eleştirilerin hedefinde.

United yöneticileri, takımın gidişatından ciddi endişe duyuyor. Kulüp bu sezon Premier League'de yalnızca bir galibiyet alabildi ve tüm kulvarlarda yedi maçtır kazanamıyor.

Mayıs ayında iki yıllık sözleşme imzalamasına rağmen Carrick'in koltuğu ciddi biçimde sallanıyor. Yönetim, durumuna bir ölçüde anlayış gösterse de sonuçlar hemen düzelmezse teknik direktör değişikliğinin kaçınılmaz olacağını kabul ediyor.

Oyuncuların tepkisi ve kulüp çalışanlarının şaşkınlığı





Getty Images





ESPN, Old Trafford'da perde arkasındaki hayal kırıklığının giderek arttığını bildiriyor. Kulübün üst düzey isimleri, İtalya'daki etkisiz performans karşısında şaşkına döndü. İlk yarının ardından oyuna giren Amad Diallo'nun, performansı olumlu değerlendirilen tek oyuncu olduğu belirtiliyor.

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Kulüpte, bazı oyuncuların süregelen kriz karşısında sorumluluk almadığı yönünde yaygın bir görüş var. Bu kopukluk, 67. dakikada oyundan alınan kaptan Bruno Fernandes'in maç sonrası röportajında Carrick'in taktik yaklaşımını sorgular görünmesiyle belirginleşti.

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Kulüp yönetimi, Fernandes'in bu çıkışı nedeniyle disiplin işlemi gerekip gerekmediğini değerlendiriyor.

Bölünmüş bir soyunma odası

United'daki gerilim mevcut teknik direktörle sınırlı değil. Fernandes, son haftalarda kulüp çalışanlarına yönelik rahatsızlığını kamuoyu önünde dile getiren ikinci üst düzey isim oldu.

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Daha önce Lisandro Martinez, Atletico Madrid'e 2-0 yenildikleri maçın ardından sportif direktör Jason Wilcox'u ve United yönetimini açıkça eleştirmişti. Arjantinli savunmacıya daha sonra para cezası verildi ve açıklamaları için kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kaldı.

Art arda yaşanan bu ayrışmalar, takım içindeki huzursuzluğu gözler önüne seriyor. Carrick, medyanın yoğun ilgisi ve yaklaşan görevden alınma tehdidiyle uğraşırken oyuncularını bir araya getirmenin yolunu bulmak zorunda.

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Bournemouth maçı Carrick için ya tamam ya devam





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United oyuncularına perşembe günü izin verildi. Takım, Bournemouth maçına hazırlanmak için cuma günü antrenmanlara dönecek. Carrick'in de cuma öğleden sonra maç öncesi basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkması planlanıyor.

Pazar günkü karşılaşma, teknik direktör için belirleyici bir an. Manchester United, kötüye giden sezonunu kurtarmaya çalışırken Rose'un takımına karşı ikna edici bir galibiyet dışında alınacak herhangi bir sonuç Carrick'in kaderini belirleyebilir.



