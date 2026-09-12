Portekizli Diogo Dalot, Manchester City'nin başarısını izlerken hissettiği acıyı, United'da oynamanın beraberinde getirdiği baskıyı ve Manchester United'ı İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesine geri taşımaya yardımcı olma konusundaki kararlılığını açıkladı.

Tribuna sitesi, Dalot'un ESPN kanalına verdiği açıklamaları yayınladı. Dalot şunları söyledi: "Bunun acı verici olmadığını söylemeyeceğim, çünkü gerçekten öyleydi. Onlarla rekabet etmeye bile gücümüzün yetmediği sezonlar oldu. Bunu söylemek acı verici."

Sözlerine şöyle devam etti: "Manchester United'ı zirveye geri taşıyan takımın bir parçası olmak istiyorum, çünkü büyürken bu kulüpten gördüğüm şey buydu. Kazanıyorlardı, rekabet ediyorlardı ve dünyanın en iyi oyuncularına sahiptiler; ben de bunun bir parçası olmak istiyorum."

Şunları ekledi: "Herkes adına konuşamam, ama kendi adıma yapmaya çalıştığım şey, neyi başarmak istediğimi ve nereye ulaşmak istediğimi düşünmek. Kulüple imza attığımda, iki ya da üç yıl sonra ayrılacağımı düşünerek yapmıyorum bunu. İmza attım çünkü burası olabileceğim en iyi yerdi. Dünyanın en büyük kulübü olabilecek bir kulübün parçası oluyorsunuz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğimde, burada uzun süre kalmış ve bana işleri anlamamda yardımcı olan az sayıda oyuncu vardı. Bazen zor bir dönemden geçersiniz, ama sandığınız kadar kötü değildir. Bazen insanlar eleştirileri yanlış anlıyor, oysa eleştiri her zaman kötü bir şey değildir. Bazen eleştiriler yapıcıdır ve bir miktar sorumluluk almanız gerekir."

Dalot şöyle konuştu: "Sanırım bunca süredir burada olmam, bazen oyunculara işlerin sandıkları kadar kötü, bazen de sandıkları kadar iyi olmadığını anlamalarına yardımcı olmaya çalışmanın benim sorumluluğum olduğunu hissettiriyor. Bunun kesinlikle şu anda benim rollerimden biri olması gerektiğini düşünüyorum."

Şunları ekledi: "Burada geçirdiğim süre boyunca öğrendiğim şey, bu maçların sezonların gidişatını değiştirdiği. Geçen sezon buna bir örnek gördük; çok kötü bir dönemden geçerken Manchester City maçı geldi ve bize bir dizi maça çıkma ve peş peşe galibiyetler elde etme özgüvenini verdi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sezon belki almamız gereken ve istediğimiz puanları alamadık, ama bu maçlar size gerçekten yolunuza devam edebileceğinizi hissettiren o kıvılcımı verebilir. Şu anda oynamayı bundan daha çok istediğimiz başka bir maç yok."

Şunun altını çizdi: "Benim için hedef, İngiltere Ligi'ni ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Burada geçirdiğim döneme bakarsanız, mayıs ayına kadar İngiltere Ligi şampiyonluğu için gerçekten mücadele ettiğimiz ve son haftalara rekabetin tam ortasında girdiğimiz tek bir kez bulamazsınız."

Şunları ekledi: "Belki de hayatımın en büyük başarısı, bu kulübü o kupalar için yeniden rekabete taşıyan bir şeyin parçası olmak olacak, çünkü tüm samimiyetimle söylüyorum, bu kulübün olması gereken yer burası."

Şöyle bitirdi: "Biliyorum ki o aşamaya ulaşır ve yaklaşırsak, kulüp etrafında bir şeyler yaratacağımıza inanıyorum. Beni en çok motive eden şey bu; bunun bir parçası olmak için elimden gelen her şeyi yapmak ve umarım o ana ulaşırız."

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