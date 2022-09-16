Jadon Sancho, 2-0'lık Avrupa Ligi galibiyetinde golü attı ve maçın ardından, dikkat çekici gol sevincini açıkladı.

Genç taraftar, Sancho'ya tekmelik hediye etti

Forvet, bu hediyeyi Sheriff maçında kullandı

Gol attı ve kutlamada onlardan birini kaldırdı

NE OLDU? Sancho, Manchester United'ın Perşembe gecesi Sheriff' karşı açılış golünü kaydetti ve tekmeliklerden birini çıkarıp, onu havada tutarak golü kutladı. Sancho'nun bir taraftardan tekmelik aldığı bir video sosyal medyada yer almıştı ve forvet, maçtan sonra gence hediyesini kullandığını göstermek istediğini açıkladı.

NE DEDİ? Maçın ardından BT Sport'a konuşan Sancho, "Onları giymemi istedi ve ben de 'evet, tabii ki' dedim. Bana verdiği tekmelikleri giydiğimi göstermem, ona küçük bir jest oldu" dedi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Sancho'nun performansı, kendisi için karışık sayılabilecek bir günde taraftarları heyecanlandırdı. 22 yaşındaki oyuncu, Manchester United maçından önce İngiltere Millî Takımı'nın son aday kadrosundan çıkarıldığını öğrendi. Ancak golünü atarak Gareth Southgate'e kendisini hatırlattı.

İKİ FOTOĞRAF:

Getty Images

Getty

MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? Kırmızı Şeytanlar, millî aranın ardından derbide Manchester City ile karşı karşıya gelecek.