NE OLDU? Portekizli forvet, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kalmaya ve büyük kupalar kazanmak için bir süre mücadele etti.
Bu nedenle, Old Trafford'dan bir çıkış yolu bulmaya hevesliydi. Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Manchester'da kalmak zorundaydı.
Ancak Udinese kalecisi Marco Silvestri, Ronaldo'yu yeniden İtalya'ya çağırdı.
NE SÖYLENDİ? Ronaldo geleceği hakkında şunları söyledi: "Hırsım harika. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında yer almak istiyorum.
"Kendimi çok motive hissediyorum. Yolculuğum henüz bitmedi.”
DAZN'in bu yorumları paylaşmasına tepki gösteren Silvestri, "Udinese'ye gel" dedi.
Bu mesaj sonrasında, Serie A kulübü bir göz emojisi koyarak yanıta cevap verdi.
BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Manchester'da çıkış yollarının kapatıldığını gördüğünden beri sahaya çıkmak için uğraşıyor.
Ancak, 2022-23 sezonunda olağanüstü kariyerinin ilk Avrupa Ligi golünü kaydederek yeni bir döneme başladı.
RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olarak kabul edilen süperstarın, Old Trafford'da 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu yüzden ya gelecek yaz serbest oyuncu havuzuna düşecek ya da ocak ayındaki transfer döneminde United ile bağlarını koparmak için bir transfer hamlesi yapacak.
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