NE OLDU? Portekizli forvet, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kalmaya ve büyük kupalar kazanmak için bir süre mücadele etti.

Bu nedenle, Old Trafford'dan bir çıkış yolu bulmaya hevesliydi. Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Manchester'da kalmak zorundaydı.

Ancak Udinese kalecisi Marco Silvestri, Ronaldo'yu yeniden İtalya'ya çağırdı.

NE SÖYLENDİ? Ronaldo geleceği hakkında şunları söyledi: "Hırsım harika. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında yer almak istiyorum.

"Kendimi çok motive hissediyorum. Yolculuğum henüz bitmedi.”

DAZN'in bu yorumları paylaşmasına tepki gösteren Silvestri, "Udinese'ye gel" dedi.

Bu mesaj sonrasında, Serie A kulübü bir göz emojisi koyarak yanıta cevap verdi.