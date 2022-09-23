Portekizli yıldızın başı, bir çocuğun telefonunu yere fırlattıktan sonra belada...

Nisan ayında, United'ın Everton'a 1-0 yenilmesini takiben Old Trafford'daki tünelden aşağı inerken Ronaldo'nun bir çocuğun telefonunu elinden düşürdüğü olayın yankıları sürüyor.

Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşıldı ve Ronaldo'nun sahadan ayrılırken öfkeyle telefonu kırdığını iddia eden yorumlar yapıldı.

37 yaşındaki süperstar, "patlama" için özür diledi ve daha sonra ağustos ayında polis tarafından uyarıldı.

Futbol Birliği (The Football Association) şu anda Portekiz Milli Takımı'nda olan Ronaldo'nun suçlu olduğuna karar verdi.

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Ne söylendi?

Açıklamada, "Son düdükten sonra forvetin uygunsuz ve/veya şiddet içeren davranışlarının olduğu iddia ediliyor" denildi.

Manchester United ise "Oyuncuyu suçlamaya verdiği yanıtta destekleyeceklerini" doğrulayan kendi açıklamalarını yayımladı.

Olaya karışan çocuğun annesi Sarah Kelly, 14 yaşındaki oğlu Jake Harding'in olay yüzünden "çürük" ve "tam bir şokta" olduğunu söyledi.

O sırada Liverpool Echo'ya konuşan Kelly, oğlunun otistik olduğunu ve olanlar hakkında "gerçekten üzgün" olduğunu ifade etti.

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"Duygularla başa çıkmak kolay değil"

Ronaldo daha sonra sosyal medyadan özür diledi ve genç taraftarı, Old Trafford'da başka bir maç izlemeye davet etti.

Instagram'da, "Karşı karşıya olduğumuz gibi zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil" diye yazdı.

"Yine de her zaman saygılı, sabırlı olmak ve güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmak zorundayız.

"Yaptığım hareket için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum."

Ronaldo, Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti ve Salı günü İspanya ile oynayacakları Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken şu anda Portekiz kampında bulunuyor.

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