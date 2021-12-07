"Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo bana kafa atıp oyundan atıldı, kariyerimin en önemli anıydı"

Portsmouth'un eski yıldızı Richard Hughes, Cristiano Ronaldo'nun kendisine kafa atmasını kariyerinin en önemli anı olarak tanımladı.

42 yaşındaki eski oyuncu, Ağustos 2007'de Manchester United ile Portsmouth'un 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Cristiano Ronaldo ile burun buruna geldi.

Hughes karşılaşmanın 64. dakikasında Cristiano Ronaldo'yu duran top pozisyonlarında tutma talimatıyla oyuna dahil oldu.

2002 - 2011 yılları arasında Portsmouth forması giyen oyuncu kariyerinin en önemli anını Portekizli yıldız ile yaşadığı gerginlikte görüyor.

Richard Hughes ne söyledi?

Played Up Pompey Three'ye konuşan Portsmouth'un eski oyuncusu Richard Hughes, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı anı şu sözlerle anlattı: "Kariyerimin en önemli anlarından biriydi, ancak Cristiano Ronaldo için önemsiz bir karşılaşmaydı."

"Ben gol atan bir oyuncu değilim bu yüzden diğer noktaları hatırlıyorum."

"Premier Lig'de oynadığımı hatırlamayan birileriyle karşılaştığımda onlara futbolun en iyilerinden birinin bana kafa attığını söylüyorum."

"Sir Alex Ferguson daha sonra, Ronaldo'nun kalitesiz oyuncularla tartışmaması gerektiğini söyledi. Kesinlikle haklıydı, ben daha düşük seviyede bir oyuncuydum."

"Futbol dünyasının yüzde 99'u Cristiano Ronaldo'dan daha aşağı seviyede, bu yüzden bu açıklamayı dert etmiyorum."

"Yedekten geldikten sonra Ronaldo'yu köşe vuruşlarında savunma talimatı aldım."

"Eğer topa doğru koşarsa çok iyi yükseldiğini biliyordum. Bu yüzden bir korner kullanılmak üzereyken kasıtlı olarak çarpmak için ona doğru hareket ettim."

"Neyin peşinde olduğumu biliyordu, yeteneğini engelliyordum. Sonra başka bir köşe vuruşu fırsatı geldi, bu sefer beni gözlemliyordu."

"Ronaldo beni itmeye çalıştı ve ben de 'Defol' diye bağırdım."

"Bana kafa atmak istemedi ama agresif şeyler yaşandı ve sonunda attı. Aslında oyundan atılması gerektiğini düşünmüyorum."

"Ronaldo o maçta büyük bir etki yaratabilirdi ve çok mutlu oldum."

Manchester United ile Portsmouth maçının rövanşında neler yaşandı?

Richard Hughes ile Cristiano Ronaldo'nun gerginlik yaşadığı karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve oyundan atılan Portekizli yıldız bu maçta gol bulamadı.

Ancak Ronaldo rövanş maçında adeta bir önceki karşılaşmanın intikamını alıyor gibiydi. Old Trafford'daki mücadelede Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle galip geldi.