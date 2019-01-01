Manchester United yenilgisi sonrası Neymar sosyal medyadan öfke saçtı

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United yenilgisi sonrası sosyal medyadan tepkisini gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Manchester United, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında PSG'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın uzatma dakikalarında ceza sahası içindeki pozisyona, VAR ekibi tarafından yapılan uzun incelemeler sonucunda, elle oynama kararı verildi ve penaltı noktası gösterildi. Rashford penaltı atışını ağlara göndererek takımı adına unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle tribünden takip eden Neymar, uzatma dakikalarında İngiliz ekibi lehine çalınan penaltıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"Bu bir rezalet. UEFA pozisyon tekrarını izlemek için hala dört kişilk bir VAR ekibi seçiyor. O pozisyonda açıkça elle oynama yok! Ahh.. S***r git!"

Manchester United, 15 Mart'ta yapılacak olan kura çekilişiyle çeyrek finaldeki rakibini bekleyecek.