Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick: Oyuncuları bir gecede 'canavara' dönüştüremem

Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick, oyuncularının onun yönetiminde 'baskı yapan canavarlara' dönüşmesinin zaman alacağını söyledi.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de Pazar günü Crystal Palace'a karşı mücadele verirken Rangnick de ilk maçına çıkacak.

Alman menajer koltuğunu, Manchester United'ın geçtiğimiz hafta Arsenal'ı yenmesinin ardından geçici patron Michael Carrick'ten devraldı.

Ralf Rangnick ne söyledi?

Crystal Palace karşılaşması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick şunları söyledi: "Onları alıp şu anki durumlarını kabul etmeliyim."

"Bunu anlayacak kadar deneyimli ve akıllılar. Elimizdeki oyuncuları iki, üç veya dört hafta içinde olmalarını istediğim canavarlara çeviremem."

"Ne tür oyunculara sahip olduğunuzun ve durumlarının farkında olmalısınız. Şu anda veremeyecekleri şeyleri onlardan isteyemem."

"Benim felsefem kesinlikle yavaş bir vals değil! Futbol stili konusunda fikirlerimiz Jürgen Klopp ile benzer. Bu bir sır değil!"

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Manchester United oyuncuları ve özellikle hücumcular, bu sezon topa sahip olmadıklarında defansif hareket etmedikleri için oldukça eleştirildiler.

Özellikle Ekim ayında Leicester City'ye karşı kaybedilen maçta performans seviyesi olarak geride kalınca şaşkınlığa uğramışlardı.

Rangnick oyuncuların şu an alışık olduğundan daha fazla baskılı oynamalarını isteyecek ancak bunu başarıp başaramayacaklarını göreceğiz.

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