Manchester United, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Red Devils'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Manchester United, sıradan bir lig maçının bile birdenbire büyük bir olay gibi görünebileceği bir kulüp – Old Trafford, projektör ışıkları ve bir anda herkesin konuştuğu bir olay. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek isteyenler, yayın hakları karmaşasında biraz düzen sağlamalı. Yayınlar büyük ölçüde turnuvaya bağlı olduğundan, buradaki kısa özet faydalı olacaktır.

Manchester United, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Red Devils'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor/yayınlıyor?

Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV ve canlı yayında

Almanya'da Premier League'i izlemek isteyenler, pratik olarak otomatik olarak Sky'a yönlendirilir: Orada her maç canlı olarak yayınlanır, bazen tek maç olarak, bazen de maç gününün yoğunluğuna bağlı olarak konferans olarak. Manchester United tamamen dahildir. Ve eğer televizyon şu anda bir seçenek değilse, Sky Go veya WOW üzerinden yayın izlenebilir.

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketine Carabao Cup'ı da ekledi. Basitçe söylemek gerekirse: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, maçı yine orada canlı olarak izleyebilirsiniz – yani farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek kalmaz.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya'da DAZN'den başka seçenek yoktur, çünkü bu yayınların münhasır hakları DAZN'dedir. Manchester United bu iki turnuvadan birinde sahaya çıktığında, maçlar canlı olarak yayınlanır.

SPOX da United'ın seçilmiş maçlarını canlı skorlarla takip ediyor. Önemli anları kaçırmak istemiyorsanız, mutlaka göz atın. Maçın başlamasından kısa bir süre önce buraya skor tablosunu ekleyeceğiz.

