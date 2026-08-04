Manchester United öyle bir kulüp ki, sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyon gibi görünebiliyor: Old Trafford, projektörler ve bir anda herkes bunu konuşmaya başlıyor. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacı var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona göre değişiyor, bu yüzden buradaki kısa özet işinize yarayacaktır.

Manchester United yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçlarının TV ve canlı yayın bilgileri

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler pratikte otomatik olarak Sky'a yöneliyor: Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen de konferans yayını olarak, maç gününün ne kadar yoğun olduğuna bağlı. Manchester United da tamamen buna dahil. Televizyon şu anda bir seçenek değilse, yayını Sky Go veya WOW üzerinden izlemek mümkün.

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2025/26'dan bu yana Sky, İngiltere paketini ayrıca Carabao Cup ile genişletti. Yani oldukça basit: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, yayını yine burada canlı olarak bulacaksınız. Böylece farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek kalmayacak.

FA Cup ve FA Community Shield içinse Almanya'da tek adres DAZN; özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında, maçlar buna uygun şekilde platformda canlı yayınlanacak.

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Manchester United yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, uğramanız yeterli. Canlı anlatımlarımızı maç başlangıcından kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United yayın bilgileri: Kulübün kısa profili