Manchester United öyle bir kulüp ki, sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük organizasyon havasına bürünebilir: Old Trafford, projektörler ve bir anda herkes bu maçı konuşmaya başlar. Ancak sezonu gerçekten eksiksiz takip etmek istiyorsanız, yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyaç var. Yayınlar büyük ölçüde turnuvaya göre değişiyor, bu yüzden aşağıdaki kısa özet işinize yarayacaktır.

Manchester United maçlarının yayın bilgilerine toplu bakış: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV'de ve canlı yayında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse otomatik olarak Sky'a çıkıyor: Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen de konferans yayını şeklinde, maç gününün yoğunluğuna göre değişiyor. Manchester United maçlarının tamamı da buna dahil. Televizyon bir seçenek değilse, yayını Sky Go ya da WOW üzerinden izlemek de mümkün.

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2025/26'dan bu yana Sky, İngiltere paketini Carabao Cup'ı da ekleyerek genişletti. Kısacası şu anlama geliyor: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, yayını yine burada canlı olarak bulacaksınız. Yani sizin için farklı yayıncılar arasında gidip gelmeye gerek kalmıyor.

FA Cup ve FA Community Shield içinse Almanya'da adres değişmiyor: Münhasır yayın hakları DAZN'de. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında, maçlar buna uygun şekilde canlı olarak yayında olacak.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

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Manchester United maçlarının yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken buraya göz atmak. Canlı anlatım bağlantılarımızı maçın başlamasına kısa süre kala burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgilerine toplu bakış: Kulübün künyesi