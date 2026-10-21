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Alice Kopp
Çeviri:

Manchester United yayınlarına dair tüm bilgiler bir arada: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

M. United

Manchester United'ın Premier Lig ve ulusal kupa organizasyonlarındaki maçları canlı olarak nerede yayınlanıyor? Buradan öğrenebilirsiniz!

Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyon havasına bürünebilir: Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes maçı konuşuyor. Ancak sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar turnuvaya göre büyük ölçüde değiştiği için işte kısa bir özet.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını TV'de ve internetten canlı olarak kim yayınlıyor?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV'de ve internetten canlı olarak nerede yayınlanıyor?

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse doğrudan Sky'a çıkıyor. Maç günündeki karşılaşma sayısına göre kimi zaman tek maç, kimi zaman çoklu maç yayını şeklinde olmak üzere tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor. Manchester United'ın bütün maçları da buna dahil. Televizyondan izleme imkânınız yoksa Sky Go veya WOW üzerinden de izleyebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere futbolu yayınlarına Carabao Cup'ı da ekledi. Kısacası Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında maçı yine orada canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield maçlarını izlemek için adres DAZN. Bu iki turnuvanın münhasır yayın hakları DAZN'da. Dolayısıyla Manchester United bu turnuvalardan birinde sahaya çıktığında maçları internetten canlı yayınlanıyor.

Gelecek maçlar
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Şampiyonlar Ligi

21 Eki 2026

MUN

MUN

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız sayfamıza göz atabilirsiniz. Canlı anlatım bağlantılarımızı maçların başlamasına kısa bir süre kala burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kulüp profili

Kuruluş1878
İngiltere ligi şampiyonlukları20
FA Cup zaferleri13
Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları3
En çok forma giyen oyuncuRyan Giggs (963 resmî maç)

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