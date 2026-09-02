Manchester United, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Manchester United öyle bir kulüp ki, en sıradan lig maçı bile bir anda dev bir organizasyon gibi görünebilir; Old Trafford, ışıklar altında maç ve bir bakmışsınız herkes bunu konuşuyor. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacı var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona göre değiştiği için, burada kısa bir genel bakış faydalı olacaktır.

Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV'de ve canlı yayında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler pratikte otomatik olarak Sky'a yöneliyor: Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç olarak, bazen de konferans yayını şeklinde, maç gününün ne kadar yoğun olduğuna bağlı olarak. Manchester United'ın tüm maçları da buna dahil. Televizyon bir seçenek değilse, yayını Sky Go veya WOW üzerinden izlemek de mümkün.

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2025/26'dan bu yana Sky, İngiltere paketini Carabao Cup'ı da ekleyerek genişletti. Basitçe söylemek gerekirse: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, yayın yine burada canlı olacak; yani sizin farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek kalmayacak.

FA Cup ve FA Community Shield için ise Almanya'da tek adres DAZN; özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığı anda, maçlar buna uygun şekilde canlı yayında olacak.

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Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken uğramak. Canlı anlatım bağlantılarımızı burada kısa süre kala listeleyeceğiz.

Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: Kulüp künyesi