Manchester United öyle bir kulüp ki, sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük organizasyon gibi görünebilir; Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes bunu konuşuyor. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacı var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona bağlı, bu yüzden buradaki kısa genel bakış işinize yarayacaktır.

Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: Red Devils maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçlarının TV ve canlı yayın bilgileri

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler pratikte otomatik olarak Sky'da buluşuyor: Orada her maç canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen konferans yayını şeklinde, bu da fikstür gününün ne kadar yoğun olduğuna bağlı. Manchester United'ın tüm maçları buna dahil. Televizyon şu anda bir seçenek değilse, yayını Sky Go ya da WOW üzerinden izleyebilirsiniz.

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2025/26'dan bu yana Sky, İngiltere paketini ek olarak Carabao Cup ile genişletti. Basitçe söylemek gerekirse: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında yayını yine orada canlı olarak bulacaksınız; yani sizin için farklı yayıncılar arasında gidip gelme durumu yok.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya'da DAZN'in alternatifi yok, çünkü özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında maçlar buna uygun şekilde canlı yayında oluyor.

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Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken uğramak. Canlı anlatım bağlantılarımızı burada santra vuruşundan kısa süre önce listeleyeceğiz.

Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: Kulübün künyesi