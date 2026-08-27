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Alice Kopp

Çeviri:

Manchester United, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

M. United

Manchester United'ın Premier League'deki ve ulusal kupa organizasyonlarındaki maçları canlı olarak nerede yayınlanıyor? Bunu burada öğrenebilirsiniz!

Manchester United öyle bir kulüp ki, sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük organizasyon gibi görünebilir; Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes bunu konuşuyor. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacı var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona bağlı, bu yüzden buradaki kısa genel bakış işinize yarayacaktır.

Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: Red Devils maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçlarının TV ve canlı yayın bilgileri

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler pratikte otomatik olarak Sky'da buluşuyor: Orada her maç canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen konferans yayını şeklinde, bu da fikstür gününün ne kadar yoğun olduğuna bağlı. Manchester United'ın tüm maçları buna dahil. Televizyon şu anda bir seçenek değilse, yayını Sky Go ya da WOW üzerinden izleyebilirsiniz.

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2025/26'dan bu yana Sky, İngiltere paketini ek olarak Carabao Cup ile genişletti. Basitçe söylemek gerekirse: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında yayını yine orada canlı olarak bulacaksınız; yani sizin için farklı yayıncılar arasında gidip gelme durumu yok.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya'da DAZN'in alternatifi yok, çünkü özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında maçlar buna uygun şekilde canlı yayında oluyor.

Premier Lig
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M. United
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Ipswich Town
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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken uğramak. Canlı anlatım bağlantılarımızı burada santra vuruşundan kısa süre önce listeleyeceğiz.

Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: Kulübün künyesi

Kuruluş1878
İngiltere ligi şampiyonluğu20
FA Cup zaferleri13
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu3
Rekor maç sayısına sahip oyuncuRyan Giggs (963 resmi maç)
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