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Alice Kopp

Çeviri:

Manchester United, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı olarak TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

M. United

Manchester United'ın Premier League'deki ve ulusal kupa organizasyonlarındaki maçları canlı olarak nerede yayınlanıyor? Bunu burada öğrenebilirsiniz!

Manchester United öyle bir kulüp ki, son derece sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük organizasyon havasına bürünebiliyor: Old Trafford, projektörler ve bir anda herkes konuşmaya başlıyor. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek istiyorsanız, yayın hakları karmaşasında biraz düzen gerekiyor. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona göre değişiyor, bu yüzden buradaki kısa özet işinize yarayacaktır.

Manchester United yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı yayında TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçlarının TV ve canlı yayın bilgileri

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler pratikte otomatik olarak Sky'a yöneliyor: Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen de konferans yayını olarak, maç gününün ne kadar yoğun olduğuna göre değişiyor. Manchester United'ın tüm maçları da buna dahil. Televizyon bir seçenek değilse, yayını Sky Go veya WOW üzerinden de izlemek mümkün.

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2025/26 sezonundan bu yana Sky, İngiltere paketini Carabao Cup'ı da ekleyerek genişletti. Basitçe söylemek gerekirse: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, yayını yine burada canlı olarak bulacaksınız. Yani farklı platformlar arasında gidip gelmenize gerek kalmıyor.

FA Cup ve FA Community Shield için ise Almanya'da adres yalnızca DAZN; özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında, maçlar buna uygun şekilde canlı olarak stream üzerinden yayınlanıyor.

Şampiyonlar Ligi
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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, buraya göz atmanız yeterli. Canlı anlatım bağlantılarımızı burada santradan kısa süre önce listeleyeceğiz.

Manchester United yayın bilgileri: Kulübün kısa profili

Kuruluş1878
İngiltere ligi şampiyonluğu20
FA Cup zaferleri13
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu3
Rekor oyuncuRyan Giggs (963 resmi maç)
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