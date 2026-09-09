Manchester United öyle bir kulüp ki, son derece sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük organizasyon gibi görünebiliyor; Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes konuşuyor. Ama sezonu gerçekten baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacı var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona göre değişiyor, bu yüzden buradaki kısa özet işinize yarayacaktır.

Manchester United yayın bilgileri tek bakışta: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield'da Manchester United: TV ve canlı yayın

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler pratikte otomatik olarak Sky'a yöneliyor: Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç olarak, bazen de konferans yayını şeklinde, maç programının ne kadar yoğun olduğuna bağlı olarak. Manchester United maçlarının tamamı da buna dahil. Televizyon o an bir seçenek değilse, yayını Sky Go ya da WOW üzerinden izlemek de mümkün.

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2025/26'dan bu yana Sky, İngiltere paketini ayrıca Carabao Cup'ı da kapsayacak şekilde genişletti. Basitçe söylemek gerekirse: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında yayını yine burada canlı olarak bulacaksınız; yani farklı yayıncılar arasında gidip gelmek zorunda kalmayacaksınız.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya'da tek adres DAZN; özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında maçlar buna uygun şekilde canlı yayında izlenebilecek.

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Manchester United yayın bilgileri tek bakışta: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken uğramak. Canlı anlatım bağlantılarımızı burada kısa süre kala listeleyeceğiz.

Manchester United yayın bilgileri tek bakışta: Kulüp künyesi