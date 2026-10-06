Manchester United öyle bir kulüp ki, en sıradan lig maçı bile bir anda dev bir organizasyon gibi görünebilir: Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes bu maçı konuşuyor. Ama sezonu gerçekten baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacı var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona göre değiştiği için, burada kısa bir genel bakış işinizi görecektir.

Manchester United yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı olarak TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV'de ve canlı yayında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu pratikte doğrudan Sky'a çıkıyor: Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen de konferans yayını şeklinde, bu da maç gününün ne kadar yoğun olduğuna bağlı. Manchester United'ın tüm maçları da buna dahil. Televizyon şu an bir seçenek değilse, yayını Sky Go ya da WOW üzerinden izlemek mümkün.

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2025/26'dan itibaren Sky, İngiltere paketini Carabao Cup'ı da ekleyerek genişletti. Yani çok basit: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, yayını yine burada canlı olarak bulacaksınız. Başka sağlayıcılar arasında gidip gelmenize gerek kalmayacak.

FA Cup ve FA Community Shield için ise Almanya'da DAZN'in alternatifi yok; münhasır yayın hakları burada. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında, maçlar buna uygun olarak canlı yayında olacak.

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Manchester United yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken uğramak. Canlı anlatım bağlantılarımızı burada kısa süre kala listeleyeceğiz.

Manchester United yayın bilgileri: Kulüp künyesi