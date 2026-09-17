Manchester United öyle bir kulüp ki, sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyon gibi görünebiliyor; Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes bundan söz ediyor. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek istiyorsanız, yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacınız var. Yayınlar büyük ölçüde turnuvaya göre değişiyor, bu yüzden buradaki kısa genel bakış faydalı olacaktır.

Manchester United yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor?

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Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield'da Manchester United'ın TV ve canlı yayın bilgileri

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler neredeyse otomatik olarak Sky'da buluşuyor: Tüm maçlar orada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen de konferans yayını olarak, maç gününün yoğunluğuna göre değişiyor. Manchester United'ın tüm maçları da buna dahil. Televizyon bir seçenek değilse, yayını Sky Go veya WOW üzerinden izlemek mümkün.

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2025/26'dan bu yana Sky, İngiltere paketini Carabao Cup'ı da ekleyerek genişletti. Yani çok basit bir ifadeyle: Manchester United Lig Kupası'nda sahaya çıktığında, yayını yine canlı olarak orada bulabilirsiniz; sizin için farklı yayıncılar arasında gidip gelmeye gerek kalmıyor.

FA Cup ve FA Community Shield için ise Almanya'da DAZN'in alternatifi yok, çünkü münhasır yayın hakları onda. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında, maçlar buna uygun şekilde canlı olarak yayında oluyor.

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Manchester United yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken buraya göz atmak. Canlı anlatım bağlantılarımızı maçın başlamasına kısa süre kala burada listeleyeceğiz.

Manchester United yayın bilgileri: Kulübün kısa profili