Manchester United öyle bir kulüp ki, sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyon gibi görünebiliyor; Old Trafford, projektörler ve hop, herkes konuşmaya başlıyor. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek istiyorsanız, yayın hakları ormanında biraz düzene ihtiyacınız var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona bağlı olduğu için, buradaki kısa genel bakış işinize yarayacaktır.

Manchester United yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV ve canlı yayında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler neredeyse otomatik olarak Sky'a yöneliyor: Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen de konferans yayını olarak, maç gününün ne kadar yoğun olduğuna bağlı. Manchester United'ın tüm maçları da buna dahil. Televizyon bir seçenek değilse, yayını Sky Go ya da WOW üzerinden izlemek mümkün.

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2025/26'dan bu yana Sky, İngiltere paketini ayrıca Carabao Cup'ı da kapsayacak şekilde genişletti. Basitçe söylemek gerekirse: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, yayını yine burada canlı olarak bulabilirsiniz; yani farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek kalmaz.

FA Cup ve FA Community Shield için ise Almanya'da DAZN'in alternatifi yok; özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında, maçlar buna uygun şekilde canlı yayında oluyor.

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Manchester United yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken uğramak. Canlı anlatım bağlantılarımızı burada maçın başlamasından kısa süre önce listeleyeceğiz.

Manchester United yayın bilgileri: Kulüp künyesi