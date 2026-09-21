Manchester United öyle bir kulüp ki, son derece sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük organizasyon gibi görünebilir; Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes konuşuyor. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek istiyorsanız, yayın hakları ormanında biraz düzene ihtiyacınız var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona bağlı olduğundan, buradaki kısa genel bakış faydalı olacaktır.

Manchester United, yayın bilgilerine kısa bir bakış: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçlarının TV ve canlı yayın bilgileri

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler neredeyse otomatik olarak Sky'a yöneliyor: Orada her maç canlı yayınlanıyor; fikstürün ne kadar yoğun olduğuna bağlı olarak bazen tek maç, bazen konferans yayını şeklinde. Manchester United maçlarının tamamı da buna dahil. Televizyon şu an bir seçenek değilse, yayını Sky Go ya da WOW üzerinden izlemek de mümkün.

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2025/26 sezonundan bu yana Sky, İngiltere paketine ek olarak Carabao Cup'ı da dahil etti. Basitçe söylemek gerekirse: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, yayını yine orada canlı olarak bulabilirsiniz; yani farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek kalmaz.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield için DAZN'in alternatifi yok, zira münhasır haklar onda. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığı anda, maçlar buna uygun olarak canlı yayında ekrana gelir.

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Manchester United, yayın bilgilerine kısa bir bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken uğramak. Canlı anlatımlarımızı burada maçın başlama vuruşundan kısa süre önce listeleyeceğiz.

Manchester United, yayın bilgilerine kısa bir bakış: Kulübün künyesi