Manchester United öyle bir kulüp ki, son derece sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük olay gibi görünebilir; Old Trafford, ışıklar altında oynanan maç ve hop, herkes konuşmaya başlar. Ancak sezonu gerçekten tamamen takip etmek isteyenlerin, yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacı var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona bağlı, bu yüzden buradaki kısa özet faydalı olacaktır.

Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: Red Devils maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçlarının TV ve canlı yayın bilgileri

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler pratikte otomatik olarak Sky'da buluşuyor: Burada her maç canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen konferans yayını şeklinde, maç gününün ne kadar dolu olduğuna bağlı olarak. Manchester United maçlarının tamamı da buna dahil. Televizyon bir seçenek değilse, yayın Sky Go ya da WOW üzerinden de izlenebiliyor.

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2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketine ayrıca Carabao Cup'ı da ekledi. Bunun anlamı çok basit: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, yayını yine burada canlı olarak bulacaksınız. Yani sizin için farklı yayıncılar arasında gidip gelme durumu yok.

FA Cup ve FA Community Shield için ise Almanya'da DAZN'in alternatifi yok; özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında, maçlar buna göre canlı yayında ekrana geliyor.

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Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, uğramanız yeterli. Canlı anlatım bağlantılarımızı burada kısa süre kala listeleyeceğiz.

Manchester United, yayın bilgilerine toplu bakış: Kulübün künyesi