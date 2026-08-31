Manchester United öyle bir kulüp ki, sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyon gibi görünebiliyor; Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes bu maçı konuşuyor. Ancak sezonu gerçekten eksiksiz takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacı var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona göre değişiyor, bu yüzden buradaki kısa özet işinize yarayacaktır.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçlarının TV ve canlı yayın bilgileri

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler, pratikte otomatik olarak Sky'a yöneliyor: Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç olarak, bazen de konferans yayını şeklinde, maç programının yoğunluğuna göre değişiyor. Manchester United'ın tüm maçları da buna dahil. Televizyon bir seçenek değilse, yayını Sky Go ya da WOW üzerinden izlemek de mümkün.

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2025/26'dan itibaren Sky, İngiltere paketine ek olarak Carabao Cup'ı da dahil etti. Yani işin özü şu: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında, yayını yine burada canlı olarak bulacaksınız. Böylece farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek kalmayacak.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield için DAZN'in yanından geçmek mümkün değil; özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında, maçlar buna uygun şekilde canlı olarak stream üzerinden yayınlanacak.

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Manchester United maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız, tek yapmanız gereken uğramak. Canlı anlatım bağlantılarımızı maçın başlamasından kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kulübün künyesi