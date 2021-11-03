Manchester United yıldızı Pogba'ya sert eleştiri: 35 yaşına geldiğinde yine bu aptallıkları yapacak

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Atalanta ile 2-2 beraber kaldı ve takımın oyun kalitesi, yine tatmin etmedi.

Son maçlarda yedek kulübesine mahkum kalan Paul Pogba ise İtalya'da maça ilk 11'de başladı. Fransız orta saha, 69. dakikada yerini Matic'e bıraktı.

Manchester United'ın efsanel oyuncularından Paul Scholes ve Rio Ferdinand ise Pogba'nın, Atalanta maçındaki performansından dolayı hayal kırıklığına uğradı.

Scholes, Pogba'nın 35 yaşına geldiğinde de "aynı aptalca şeyleri yapacağını" iddia etti.

Ne söylendi?

Maçın ardından BT Sport'ta yorum yapan Scholes, şunları söyledi:

"Her zaman onunla konuşan, tamamen saygı duyduğu ve deneyimli birine ihtiyacı var."

"Gerçekten deneyimli bir oyuncu, ancak 35 yaşına gelecek ve topla yine aynı aptalca şeyleri yapacak,

"Bir oyuncuda en önemli şeylerden biri konsantrasyonudur. Juventus'ta mükemmeldi ve bu yüzden onunla imzaladık, ancak etrafındaki oyuncular Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon, gibi isimlerdi.

"Agresif bir hoca olacak ve ona her zaman ne yapması gerektiğini söyleyecek O da yapacak. 35 yaşına kadar böyle bir muameleye ihtiyacı var."

Ferdinand ise Fransız oyuncuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bazen ona, 'bir veya iki dokunuşla oyna' demeniz gerekiyor. Yeterince iyi işler yapmadığın söylemeniz gerekiyor.

Soyunma odasında kritik konuşmalar olmuyor. Dünyada her oyuna mükemmel başlayan hiçbir oyuncu yok."

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Pogba, 2021-22 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı ve United forması ile dört maçta yedi asist ile oynadı.

Ancak salı gecesi oynanan Atalanta maçından önceki son dört maçın üçünde yedek kulübesindeydi ve uzun vadeli gelecek için soru işaretleri oluşturdu.

PSG, Real Madrid ve Juventus gibi kulüpler, yazın sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldızla yakından ilgileniyor.

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