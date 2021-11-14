Manchester United ve Newcastle ile anılan Ten Hag, Ajax'taki geleceğini ele aldı

Manchester United ve Newcastle ile temasta olan Erik ten Hag, Ajax'taki geleceği hakkında görüşünü açıkladı.

Ten Hag, 2019'da Ajax'ı devralmasından bu yana, iki Eredivisie şampiyonluğu elde ederken aynı zamanda takımı gerçek bir Şampiyonlar Ligi ekibine dönüştürerek elit antrenörler arasında bir yer edindi.

Bir süredir Hollandalı'nın Premier Lig'de yeni bir meydan okumayı seçeceği iddia ediliyor.

Erik ten Hag ne söyledi?

Ajax ile sözleşmesi sona erdiğinde tercih ettiği bir sonraki kulüp sorulduğunda, Ten Hag ESPN'e şunları söyledi: "Şimdiyi yaşıyorum, bu yüzden buna cevap vermekte zorlanıyorum.

Her zaman takımımı geliştirmek istiyorum ve bu motivasyonu hissettiğim sürece burada devam etmek istiyorum, tabii eğer Ajax da bunu istiyorsa."

Ten Hag, Newcastle United'ın el değiştirmesinin ardından kazançlı bir maaş alabileceği kulübü çalıştırmanın neden ilgisini çekmediğini ise şu şekilde anlatıyor:

"Ajax'ta mutluyum. Koşullar ve iklim iyi. Yönetim ile ilişkilerim iyi, unutmamak gerekir ki çok iyi bir kadro ve oyuncu grubum var."

Manchester United, Ten Hag ile anlaşabilir mi?

Ten Hag şimdilik Johan Cruyff Arena'da olmaktan memnun olsa da, Manchester United temasları resmileştirmeye karar verirse işler değişebilir.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sezona kötü bir başlangıç ​​yapan Kırmızı Şeytanlar'ın yeni bir menajer aradığı biliniyor.

Ten Hag hareketli ve yüksek pres taktikleri nedeniyle Old Trafford için ideal bir seçim olarak kabul edildi, ancak Ajax ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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