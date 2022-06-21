38 yaşında yeşil sahalara veda eden ünlü golcüyü artık kulübede izleyeceğiz.

Manchester United, West Ham, Juventus ve Manchester City formalarıyla hatırladığımız Carlos Tevez, Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Rosario Central'in başına getirildi.

Haziran ayı başında, babasının vefatının ardından futbolu bıraktığını açıklayan 30 yaşındaki Tevez ilk teknik direktörlük deneyimini ülkesinde yaşayacak.

Tevez'in takım çalıştırmak için gereken lisansa sahip olup olmadığı yönünde soru işaretleri vardı. Ancak resmi açıklamanın yapılması bu endişeleri ortadan kaldırdı.

📝😄 ¡Carlos Tévez es el DT de #RosarioCentral!



El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el Club por 12 meses. Carlos "el Chapa" Retegui, será integrante de su cuerpo técnico.#VamosCanalla 💪🏼🇺🇦 pic.twitter.com/5APtaJjtiX — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

Tevez teknik direktörlük için hazır mı?

Arjantin milli takımının formasını 76 kez giyen Tevez, hünerlerini vakit kaybetmeden saha kenarında da göstermek istiyor.

Tevez daha önce yaptığı açıklamada takım çalıştırma düşüncesiyle ilgili şunları söylemişti:

"Kardeşlerim ve Chapa Retegui ile üzerinde çalıştığımız proje için gerçekten heyecanlıyım."

"Teknik direktörlük yapmaya karar verdim."

"Dört-beş aydır çalışıyoruz ve gerçekten başarılı bir global proje ortaya çıkardık. Tamamen buna odaklandım."

Tevez'in futbolculuk kariyeri

Mücadeleci yapısı ve gol yollarındaki becerisiyle ünlenen Tevez kariyeri boyunca birçok önemli teknik adamla çalışma fırsatı yakaladı.

Boca Juniors formasıyla başladığı kariyerine yine aynı takımda nokta koyan Tevez, Arjantin devi adına üç farklı dönemde toplam 94 gol attı.

Arjantin dışına ilk olarak 2005'te çıkan Tevez, bir yıllık Corinthians macerasının ardından West Ham'a transfer olarak Avrupa'ya adım attı.

Doğu Londra ekibini Premier Lig'de tutan golüyle taraftarların gözünde kahraman statüsü kazanan Tevez, kısa sürede Manchester United'ın ilgisini çekmeyi başardı.

Efsane teknik adam Sir Alex Ferguson yönetimindeki United'da iki Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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2019'da şehrin diğer yakasına geçerek Manchester City'ye imza atan Tevez uzun süre manşetlerden inmedi.

City'de çıktığı 148 maçta 73 gol atan Arjantinli koleksiyonuna bir Premier Lig ve bir FA Cup zaferi ekledi.

İngiltere'den ayrıldıktan sonra iki yıl İtalya'da Juventus forması giyen Tevez, ardından yetiştiği kulüp olan Boca'ya döndü.

2017'de devasa bir kontratla Çin temsilcisi Shanghai Shenhua'ya imza atsa da buradaki macerası kısa sürdü ve soluğu yeniden Boca'da aldı.

İlerleyen yaşı ve düşen performansı nedeniyle giderek daha az forma şansı bulan Tevez 2021'de Boca'dan ayrıldı ve emekliliğini açıklayana dek başka bir takımda oynamadı.