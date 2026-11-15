Eski Manchester United ve Everton orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin, Arsenal savunmacısı William Saliba'nın Real Madrid'i reddetmesinin imkânsız olacağına inanıyor. 2021'de Nice'te vatandaşı Saliba ile birlikte forma giyen futbolu bırakmış Fransız oyuncu, Real Madrid'den bir teklif geldiğinde stoperin buna kayıtsız kalamayacağını düşünüyor.

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Fransız savunmacı İspanyol devlerinin ilgisini çekiyor

Schneiderlin, kaçınılmaz transfer girişimi başladığında Saliba'nın Bernabeu'nun cazibesine direnmekte zorlanacağını söyleyerek Arsenal taraftarlarını endişelendirdi. 2019'da Saint-Etienne'den 27 milyon sterline transfer edilen Fransa millî takım oyuncusu, Mikel Arteta yönetiminde Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri hâline geldi. İspanyol devleriyle adının sürekli anılması, Arteta'yı geçen sezon oyuncuyla bu söylentileri konuşmaya bile yöneltti.

Eski takım arkadaşı üst düzey zihniyetini övdü

Savunmacı, teknik direktörüyle yaptığı bu görüşmelerde Emirates Stadyumu'ndaki hayatından memnun olduğunu belirtse de eski Ligue 1 takım arkadaşı, İspanya'ya transfer olma fırsatının onun için fazlasıyla cazip olabileceğini düşünüyor. 37 yaşında olan ve 2024'te futbolu bırakan Schneiderlin, Fransız Rivierası'nda birlikte geçirdikleri tek sezonda vatandaşının yükselişine bizzat tanık oldu. Saliba'nın dünya çapında bir yeteneğe dönüştüğünden de emin.

Eski orta saha oyuncusu ComeOn'a şunları söyledi: “William Saliba'nın Real Madrid'e transferi mi? Buna kendisi karar vermeli. Arsenal'de kalması mı yoksa Madrid'e gitmesi mi gerektiğini söylemek bana düşmez. Ama onunla birlikte oynamış biri olarak bildiğim şu: Sürekli gelişmek isteyen, üst düzey zihniyete sahip çok iyi bir stoper. Şimdi uzun süreli bir sakatlıktan dönüyor ancak bence asıl soru Arsenal için: Saliba'yı kaybederseniz yerine kimi koyarsınız?”

Arsenal'i Saliba'nın yerini doldurma sorunu bekliyor

Schneiderlin, Arsenal'in savunmasının merkezindeki böylesine etkili bir oyuncunun yerini doldurmakta büyük bir ikilem yaşayacağına inanıyor. Ayrıca genç oyuncunun değeri yükselmeden çok önce üst düzey kulüplere onu transfer etmelerini tavsiye ettiğini hatırlattı.

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Real Madrid'in cazibesini anlatırken sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda dünyada bu düzeyde performans sergileyebilen çok az stoper var. Nice'te oynadığı dönemde, yıllar önce de söylemiştim: Büyük bir kulüp olsaydım onu hemen alırdım çünkü ileride bonservis bedeli çok yükselecekti.

“Takımınızda olması inanılmaz bir oyuncu. Ama böyle bir karar vermeniz gerektiğinde, kariyeriniz boyunca reddedemeyeceğiniz birkaç kulüp vardır. Real Madrid de onlardan biri.”

Tyneside deplasmanı öncesi sakatlık konusunda olumlu gelişme

Saliba, sırtındaki sorun nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra yeniden forma giymeye başladı. Ancak savunmacı, Fransa'nın bu ay İtalya ve Türkiye ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna alınmadı. Yine de Arsenal'in 21 Kasım'da Premier League'de Newcastle United'a konuk olacağı maçta tamamen hazır olması bekleniyor.