Fransız yıldız, dev takımların teklifini elinin tersiyle itip Almanya'da kaldı.

Manchester United ve Chelsea gibi dev takımların yoğun bir şekilde transfer etmek istediği Christopher Nkunku, Bundesliga ekibi RB Leipzig ile 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

Fransız forvet, geçen sezon 50 maçta 35 gol attı ve 19 asist kaydetti ve dev ekiplerin dikkatini çekti.

24 yaşındaki oyuncuya Avrupa'nın dört bir yanından, özellikle de Premier Lig'den birçok teklif geldi, ancak o takımında kalmaya karar verdi.

Nkunku, neden Leipzig ile yeni bir sözleşme imzaladı?

Kararını kulübün resmi web sitesine açıklayan Nkunku, "RB Leipzig formasını giymeye devam etmekten memnunum.

"DFB-Pokal'ı kazanmadaki büyük başarımızdan sonra, buradaki hikayemin henüz bitmediği açıktı. Daha fazlasını istiyoruz!

"Kulübün beni tutma çabalarından gerçekten etkilendim, bu yüzden bana duyulan güvenden sorumlu olanlara ve özellikle her zaman yakın temas halinde olduğum Oliver Mintzlaff'a çok teşekkür ederim.

“RB Leipzig son yıllarda uluslararası sahnede isim yaptı ve şampiyonluklar için rekabet edebileceğimizi defalarca gösterdi.

"Bunu daha fazla geliştirmek ve bir adım daha ileri gitmek istiyoruz" dedi.

Nkunku'nun yeni sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı?

Fransız oyuncunun, Leipzig ile olan önceki anlaşması 2024'te sona erecekti, ancak bu şartlar şimdi uzatıldı.

Oyuncuyla ilgili temel plan, Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Nkunku'nun Almanya'da gelişimine devam etmesi ve oyununda ilerleme kaydetmesi.

Değeri bu noktadan itibaren artmaya devam edecek, ancak Almanya'daki haberler onun için bir fiyat talep edildiğini gösteriyor.

Leipzig'deki yeni anlaşmasında, 2023 yaz transfer döneminde etkinleşecek olan 65 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olduğu belirtiliyor.

Böylece Nkunku, Premier Lig'in dev takımları Chelsea ve Manchester United'dan gelen transfer tekliflerini elinin tersiyle itip Leipzig'de kaldı.

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