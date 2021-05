Manchester United ve Celtic'e sürpriz talip: UFC'nın yıldızı Conor McGregor

Süper Lig projesi İngiltere futbolunda bir domino taşı etkisi yaratmış olabilir.

Genellikle ABD'li sahipleri bulunan kulüplerin, kapalı lig statülü Süper Lig'e 'evet' demesi taraftarlar arasında kızgınlık yaratmıştı. Proje sadece 48 saat hayatta kalabildi ama taraftarların tepkisi devam ediyor.

Önceeki hafta Manchester United-Liverpool maçı taraftar protestoları nedeniyle oynanamadı. Arsenal maçlarından önce de benzer eylemler gerçekleşti.

Taraftarların kulüp sahiplerinden memnun olmaması, her geçen gün yeni yatırımcılara kapıyı biraz daha aralıyor. Geçtiğimiz günlerde Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, Arsenal'in hisselerini alabileceğini vurgulamıştı.

UFC süperstarı Conor McGregor da Manchester United veya Celtic'e yatırım yapmaktan bahsetti.

Twitter'da bir soru-cevap etkinliği gerçekleştiren McGregor'a Manchester United'ı satın alıp almayacağı soruldu. 32 yaşındaki şu yanıtı verdi:

"Dürüst olmak gerekirse önce Celtic ile ilgili bir teklif geldi. Dermot Desmond'dan (Celtic'in en büyük hissedarı) hisse almak için."

"Kesinlikle bir aşamada bir spor takımını satın almakla ilgileniyorum. Hem Celtic hem de Manchester United kesinlikle sevdiğim takımlar. Ama açığım."

"Bir kulüp için büyük şeyler yapabileceğimi hissediyorum."

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP