Manchester United ve adidas, Bringback koleksiyonuyla nostaljik havayı yeniden canlandırıyor

adidas ve Manchester United, kulübün en ikonik dönemlerinden birine ve 90'ların başındaki futbol kültürünü şekillendiren kendine özgü stile bir övgü niteliğindeki Bringback koleksiyonunu piyasaya sürdü. Efsanevi 1990–92 deplasman forması onuruna yeniden tasarlanan koleksiyon, unutulmaz bir Avrupa kampanyası ve kulübün 1991/92 Lig Kupası zaferiyle damgalanan tarihi bir dönemi taraftarlarla yeniden buluşturuyor.

Koleksiyonun merkezinde, cesur mavi-beyaz geometrik deseni ve geleneksel adidas Trefoil logosu ile hemen tanınan, tüm zamanların klasiği olan 90/92 deplasman forması yer alıyor. En ince ayrıntısına kadar aslına sadık kalınarak yeniden üretilen forma, bir neslin sembolü ve futbol tarihinin belirleyici bir görünümü olarak öne çıkıyor.

Koleksiyonun ana parçasını, o dönemin saha ve antrenman kıyafetlerini birebir yansıtan eksiksiz bir maç günü koleksiyonu destekliyor. Koleksiyonda, otantik şortlar, uzun kollu forma, retro antrenman ceketi, antrenman pantolonları, boğazlı sweatshirt ve 90’ların başındaki maç günü kültüründen ilham alan grafik tişört yer alıyor. Her parça, klasik kesimleri döneme uygun marka logoları ve detaylarla birleştirerek orijinal arşiv giysilerini yansıtacak şekilde tasarlandı.

Koleksiyon ayrıca, kulübün mirasına selam çakan bir yaşam tarzı grafik tişörtünün yanı sıra, cesur panellerden vintage adidas detaylarına kadar o dönemin saha dışı estetiğini yansıtan antrenman kıyafetlerini de içeriyor. Bu ürün yelpazesi, formaların sahanın ötesine geçip bir kimlik sembolü haline geldiği bir dönemin futbol kültürünü eksiksiz bir şekilde yansıtıyor.

Alışveriş: Manchester United x adidas Bringback koleksiyonu

Bringback koleksiyonu, 21 Nisan 2026 tarihinden itibaren adidas ve resmi Manchester United mağazalarından satın alınabilir.