Manchester United, Erik ten Hag sonrası dönemde vakit kaybetmiyor. Mauricio Pochettino'nun güvendiği yardımcıları, gelişinin hazırlıklarını yapmak üzere Old Trafford'a şimdiden ulaştı. ABD Erkek Millî Futbol Takımı'nın farklı galibiyetinin ardından ABD Futbol Federasyonu, teknik ekipten bazı kilit isimlerin Premier Lig'deki hazırlıklara başlamak için millî takım görevlerinden erken ayrılmasına izin verdi.

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Yardımcı ekip erkenden göreve başladı

Mauricio Pochettino, Carrington antrenman tesislerine henüz adım atmamış olsa da Manchester United'da onun dönemi resmen başladı. ABD Erkek Millî Futbol Takımı'nın CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Haiti'yi 6-0 yenmesinin ardından ABD Futbol Federasyonu, Pochettino'nun en önemli üç çalışma arkadaşının kamptan erken ayrılmasına izin verdi.

The Athletic'e göre yardımcı antrenörler Jesús Pérez, Toni Jiménez ve Sebastiano Pochettino, Manchester uçağına yetişmek için cumartesi gecesi ABD kampından ayrıldı. Böylece yeni teknik ekip, kritik ilk maç hafta sonu öncesinde görev yerinde olacak.

İlk maçtaki farklı skor, federasyonun ekibin ayrılmasına izin vermesini kuşkusuz kolaylaştırdı. Ancak Pochettino, pazartesi günü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında bu geçişin çok önceden titizlikle planlandığını açıkladı. Arjantinli teknik direktör, Old Trafford'da işe hızla koyulmak istiyor. En yakın çalışma arkadaşlarının şimdiden orada olması, organizasyon ve taktik planlamasına hemen başlamasını sağlayacak.

Pochettino, Manchester planını anlattı

Cincinnati'de basın mensuplarına konuşan Pochettino, yardımcılarını kendisinden önce göndermesinin nedenini anlattı. Pochettino, "[Yardımcılar] bizden önce gitti. Maçtan sonra Manchester'a uçtular ve şimdiden oradalar" dedi. "Manchester United ve millî takımla anlaşmaya vardığımızda plan buydu. Önceden (oradalar). Hazırlık yapıyorlar çünkü çarşamba günü (biz) vardığımızda … dur durak bilmeden çalışacağız, ardından da maçlar başlayacak."

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Pochettino, Haiti ile oynanacak rövanş maçında son kez takımın başında bulunmak üzere ABD'de kaldı. Uzun süredir yardımcılığını yapan Miki D’Agostino da yanında olacak. Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörü, ABD Erkek Millî Futbol Takımı ile yaptığı dört yıllık sözleşmenin yalnızca üçüncü ayında ayrılıp Manchester United'ın başına geçeceğinin doğrulanmasının ardından hareketli bir hafta geçirdi. Teknik direktörlük görevleri arasında pazar gecesi farklı bir futbol türünü izlerken görüldü. Premier Lig'in yoğun baskı ortamına dönmeden ve Amerikan spor kültürüne veda etmeden önce Pittsburgh Steelers ile Cincinnati Bengals arasındaki maçı izledi.

Gözler Liverpool karşısındaki ilk maçta

Getty Images

Pochettino'yu Manchester United'ın başındaki ilk maçında son derece zorlu bir sınav bekliyor: Bu pazar ezeli rakip Liverpool ile karşılaşacak. Elindeki kadroyu mümkün olduğunca güçlendirmek için şu anda çalıştırdığı ABD'li oyuncular arasından ileride takviye yapıp yapmayacağına ilişkin spekülasyonlar da başladı. ABD'li oyuncuları Manchester'a götürme ihtimali sorulduğunda Pochettino, net bir yanıt vermedi ancak yeni kulübünün saygınlığına vurgu yaptı. "Şimdi bunu konuşmanın zamanı değil. Tüm iyi oyuncular en üst seviyeye ulaşmanın hayalini kurar", Pochettino, United'ın millî takımdan yapabileceği olası transferlere ilişkin böyle konuştu.

Teknik direktör, Old Trafford'un futboldaki her profesyonel için cazibesini koruduğunu da vurguladı. "Man United en üst seviyedeki takımlardan biri ve birçok oyuncunun hayali", diye ekleyerek temsil etmek üzere olduğu kulübün ağırlığını kabul etti. Ancak ocak ayındaki transfer dönemine veya köklü taktik değişikliklere odaklanmadan önce ABD Erkek Millî Futbol Takımı ile işini tamamlaması gerekiyor.