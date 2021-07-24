Manchester United, üç yıllık yeni sözleşme imzaladığı Solskjaer'den kupa bekliyor

İngiliz ekibi, takımı iki sezondur Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan Norveçli menajer ile sözleşme tazeledi.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United ile 3+1 yıllık yeni kontrat imzaladı. Taraflar 2024’te sözleşmeyi bir yıl daha uzatabilecek. 2018’de Jose Mourinho’nun yerine göreve gelen Solskjaer’in mevcut kontratı gelecek yıl sona erecekti.

Geçen sezon Premier Lig’i ikinci sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi’nde final oynayan Kırmızı Şeytanlar, Solskjaer’in Old Trafford’daki kupa hasretine son vermesini bekliyor.

Ne söyledi?

İmzanın ardından kulübün resmi sitesine konuşan Solskjaer, sahip oldukları dengeli kadroya dikkat çekti.

“Herkes bu kulüp için neler hissettiğimi biliyor, yeni kontrat imzaladığım için çok mutluyum. Manchester United için heyecan verici bir döneme giriyoruz. Tecrübeli, ama başarıya aç oyuncular ile genç isimleri en iyi şekilde harmanladık.”

“Müthiş bir teknik ekiple çalışıyorum, hepimiz bu macerada bir sonraki adımı atmaya hazırız. Manchester United’ın hedefi en büyük kupaları kazanmak, biz de bunun için çabalıyoruz.

“Hem saha içinde, hem de saha dışında önemli aşama kaydettik. Önümüzdeki sezonlarda da bu çizgiyi sürdüreceğiz.”

“Tıklım tıklım dolu Old Trafford tribünleri önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum.”

Takım doğru yolda

Başkan yardımcısı Ed Woodward ise takımın Solskjaer yönetiminde yakaladığı ivmeyi işaret etti.

“Ole ve ekibi uzun vadeli başarının temellerini atmak için yorulmak bilmeden çalışıyor.”

“Son iki sezonda sonuçlar gözle görülür şekilde iyiye gitti. Bu heyecan verici takımın göstereceği gelişimi merakla bekliyoruz.”

“Altyapıdan yetişen genç oyuncular ile üst düzey transferleri aynı potada erittik ve Manchester United’ın klasikleşen hücum futbolunu oynuyoruz. Özgüvenimiz hiç olmadığı kadar yüksek. Ole yönetiminde doğru yolda ilerliyoruz.”

Solskjaer etkisi

Mourinho takımdan ayrıldıktan sonra ilk etapta geçici olarak göreve gelen Solskjaer, kısa sürede takımın havasını değiştirmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye karşı alınan zaferin ardından Norveçlinin takımda kalıcı olmasını isteyenlerin sayısı hayli artmıştı.

Mart 2019’da resmen menajerliğe getirilen Solskjaer, ilk sezonunda ligi Liverpool ve Manchester City’nin arkasında üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Geçen sezon bir adım daha ileri giden United, ligi ikincilikte noktalarken, Avrupa Ligi finalini Villarreal’e penaltılarla kaybetti.

United’ın başında dört yarı final ve bir final kaybeden Solskjaer’in beklentileri karşılayabilmek için artık kupa eşiğini aşması gerekiyor. Manchester ekibi, 2017’de Mourinho yönetiminde elde edilen Avrupa Ligi şampiyonluğundan bu yana kupa kaldıramıyor.

Solskjaer döneminde yapılan transferler

Oyuncu Bonservis Geldiği takım Harry Maguire 87 milyon euro Leicester Bruno Fernandes 63 milyon euro Sporting Aaron Wan-Bissaka 55 milyon euro Crystal Palace Daniel James 17,78 milyon euro Swansea Odion Ighalo Kiralık Shenhua Donny van de Beek 39 milyon euro Ajax Amad Diallo 21,3 milyon euro Atalanta Alex Telles 15 milyon euro Porto Facundo Pellistri 8,5 milyon euro Penarol Edinson Cavani Bedelsiz PSG Jadon Sancho 85 milyon euro Dortmund Tom Heaton Bedelsiz Aston Villa Toplam: 391,58 milyon euro

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