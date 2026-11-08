Manchester United taraftarları, İngiltere Premier Lig'in onuncu haftasının kapanışında bu akşam Old Trafford'da oynanacak Aston Villa maçı öncesinde kulüp yönetimine karşı protestolarını sürdürdü; bu yeni görüntü, kulüp içindeki durum ve sonuçlardaki gerileme nedeniyle taraftarlar arasındaki öfkeyi yansıtıyordu.

Taraftarlar, "Yeni bir stat değil, yeni bir yönetim istiyoruz" şeklinde net bir mesaj taşıyan bir pankart açtı. Ayrıca çok sayıda taraftar, kulübün kuruluşundaki orijinal renkleri olan yeşil ve sarı renklerde balonlar taşıdı ve maçın başlamasına hazırlanan oyuncuların sahaya çıkışıyla birlikte bu balonları havaya bıraktı.

Bu protestolar, Manchester United'ın bu sezonki sonuçlarındaki gerilemenin gölgesinde geliyor; bu durum, kulüp yönetimine yöneltilen eleştirilerin dozunu artırdı. Taraftarlar kulübün yönetiliş biçimine olan güvenlerini kaybettikten sonra, mülkiyet ve yönetim düzeyinde değişiklikler yapılması yönünde talepler yükseliyor.

Manchester United, Aston Villa maçına ilk 9 maçtan topladığı yalnızca 7 puanla giriyor ve Premier Lig puan tablosunda on dokuzuncu sırada (sondan bir önceki) yer alıyor.

Taraftarların öfkesini bu şekilde dışa vurması ilk kez yaşanmadı; geçtiğimiz salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçında da benzer bir protesto görülmüş, taraftarlar kulüp yönetimini protesto etmek amacıyla sahaya tenis topları atmış ve bu görüntü oyunun kısa bir süre durmasına yol açmıştı.

Roma maçı sahada dramatik bir dönüşüme sahne olmuş, Manchester United iki golle geriye düştüğü maçı Matheus Cunha'nın ikiliği ve Bruno Fernandes'in golüyle 3-2'lik galibiyete çevirmeyi başarmış, böylece tribünlerdeki öfke havası son dakikalarda galibiyet kutlamalarına dönüşmüştü.