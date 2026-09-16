Manchester United, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Old Trafford'da Tottenham Hotspur ile karşı karşıya gelecek.

Ancak Tottenham, son yıllarda Old Trafford'da güçlü performanslar sergiledi ve buna 2024-25 sezonunda hem ligde hem de kupa organizasyonlarında aldığı galibiyetler de dahil. İki takımın Old Trafford'daki son lig karşılaşmasında, Şubat 2026'da Manchester United, Bryan Mbeumo ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 kazandı.

GOAL, Manchester United - Tottenham Hotspur maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Manchester United - Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United - Tottenham Hotspur maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Old Trafford'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 12:30 Old Trafford

Manchester United - Tottenham Hotspur Premier League biletleri nasıl alınır?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Tottenham Hotspur Premier League maçı için bilet satın almak adına şu adımları ve temel seçenekleri takip edin:

Resmi kulüp üyeliği: Ev sahibi tribünü biletlerini güvence altına almanın temel ve en güvenilir yolu, Manchester United'ın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapmaktır. Öncelikle resmi Man Utd Yetişkin veya Genç Üyeliğine kayıt olmanız gerekir. Bu üyelik, bilet kuralarına, öncelikli satış dönemlerine ve yoğun talep gören maçların satışlarına erişim sağlar.

Bilet kuraları ve satış duyuruları: Tottenham Hotspur gibi yüksek profilli maçlar genellikle resmi üyeler için kura sistemiyle dağıtılır. Sezonun başlarında kura açılış tarihlerini ve bilet satış duyurularını kaçırmamak için kulübün bilet merkezini takip ettiğinizden emin olun.

Maç günü hospitality paketleri: Genel satış biletleri tükenirse, doğrudan Manchester United üzerinden resmi bir hospitality paketi satın almak maça katılmanın garantili bir yoludur. Hospitality biletleri; premium koltukların yanı sıra maç öncesi yemek, lounge erişimi ve ücretsiz maç programı gibi ayrıcalıklar içerir.

Resmi seyahat ve bilet partnerleri: Yetkili birincil satıcılar ve seyahat ortakları, resmi bilet ve otel paketleri sunar. Bu onaylı platformlardan satın almak, geçersiz giriş riski olmadan biletlerin orijinalliğini garanti eder.

İkincil piyasa platformları: Biletler birincil kanallarda tükenirse, StubHub gibi taraftardan taraftara takas platformları ve ikincil bilet sitelerinde maç gününe kadar ilanlar bulunabilir. Ancak fiyatlar talebe göre değişiklik gösterebilir.

Manchester United - Tottenham Hotspur Premier League biletleri ne kadar?

Old Trafford'daki Manchester United - Tottenham Hotspur maçı için bilet fiyatları, satın alma platformuna, oturma kategorisine ve bilet türüne göre değişiklik gösterir:

Resmi gişe fiyatlı biletler (Manchester United üyeleri): Bu maç Old Trafford'da Kategori A kapsamında yer aldığı için, resmi kulübün kura sistemi üzerinden doğrudan satın alınan standart yetişkin genel giriş biletleri, statta oturduğunuz yere bağlı olarak genellikle £40 ila £70 arasında değişir. İndirimli fiyatlar, gençler ve yaşlılar için mevcuttur.

Maç günü hospitality paketleri: Kulüpten veya yetkili seyahat partnerlerinden doğrudan satın alınan resmi hospitality seçenekleri, kişi başı yaklaşık £250 ila £450+ seviyesinden başlar. Bu paketlere premium dolgulu koltuklar, yemek ve lounge erişimi dahildir.

İkincil piyasa platformları ve yeniden satıcılar: Birincil kontenjanlar tükendikten sonra StubHub gibi taraftardan taraftara değişim veya ikincil bilet platformları üzerinden satın alma yapılırsa:

Standart koltuklar: Fiyatlar genellikle £115 ila £160 seviyesinden başlar.

Merkezi/özel oturma alanları: Talebin yüksek olduğu bölgeler veya alt kat merkez koltuklar £170 ila £350+ arasında değişebilir.

Manchester United - Tottenham Hotspur Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Manchester United - Tottenham Hotspur form durumu

Manchester United, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 30 Ağustos'ta Ipswich Town karşısında Premier League'de alınan 5-2'lik galibiyet oldu. Ayrıca Leeds United ile oynanan hazırlık maçını da 1-1 kazandı. İki yenilgi ise Premier League'de 2-0 kazanan Hull City'ye ve sezon öncesi hazırlık maçında United'ı 4-2 mağlup eden AC Milan'a karşı geldi. United, sezon öncesi son hazırlık maçında Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta United 10 gol atarken 8 gol yedi.

Tottenham'ın son beş maçlık performansında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi bulunuyor. Takımın son resmi sonucu, 29 Ağustos'ta Newcastle United'a karşı Premier League'de alınan 0-2'lik mağlubiyet oldu. Spurs, 26 Ağustos'ta Charlton Athletic'i Carabao Cup'ta rahat bir şekilde 5-1 yendi ve sezon öncesi hazırlık maçında Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etti. Hoffenheim ile bir başka hazırlık maçında 2-2 berabere kalan Tottenham, Premier League'de Brentford'a 3-0 kaybetti. Tottenham, bu beş maçta 11 gol attı ve 7 gol yedi.

Manchester United - Tottenham Hotspur: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 7 Şubat 2026'da Premier League'de oynandı ve Manchester United, Old Trafford'da 2-0 kazandı. Bundan önce taraflar, Kasım 2025'te Tottenham sahasında 2-2 berabere kaldı. Son beş karşılaşmada Tottenham iki kez, United bir kez kazandı ve iki maç da berabere bitti. Bu beş maç arasında, Tottenham'ın Mayıs 2025'te United'a karşı Avrupa Ligi finalinde aldığı 1-0'lık galibiyet ile Spurs'ün Aralık 2024'te Carabao Cup'ta elde ettiği 4-3'lük zafer de yer alıyor.