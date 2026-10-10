Manchester United - Tottenham Hotspur: Klasik maçta Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney, Old Trafford'daki efsanevi geri dönüşü ateşledi

Şampiyonluk yarışında çember daralıyor gibi göründüğünde, yalnızca Old Trafford’un üretebildiği çok özel bir elektrik vardır. Nisan 2009’da hava bununla yüklüydü. Manchester United 18. lig şampiyonluğunun peşindeydi ve Liverpool’un tarihi sayısını yakalamaya çalışıyordu, ancak karşısında 45 dakika boyunca tam anlamıyla kusursuz bir oyunbozan gibi görünen bir Tottenham Hotspur vardı.

Taktik açıdan bakıldığında, ilk yarı Harry Redknapp’ın Tottenham’ının kontra atak verimliliği konusunda adeta bir ustalık dersi verdiği bir bölüm oldu. Darren Bent ve Luka Modric, alışılmadık derecede ağır kalan United savunma hattını cezalandırarak Stretford End’i susturdu. Ancak ikinci yarıda yaşananlar, yenilgiyi kesinlikle kabul etmeyen amansız ve boğucu bir kırmızı dalga olan 'Ferguson Yolu'nun en çarpıcı örneklerinden biri olarak hafızalarda kaldı.

Tottenham, Düşler Tiyatrosu’nu şoke etti

Maç, Manchester’daki pek az kişinin beklediği bir senaryoyla başladı. Tottenham, deplasmanda sık sık 'Büyük Dörtlü'ye karşı kırılgan olmakla eleştirilse de son derece etkiliydi. 29. dakikada Vedran Corluka’nın ortasını Nemanja Vidic uzaklaştıramadı ve Darren Bent yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu Edwin van der Sar’ın yanından ağlara gönderdi. Şokun etkisi daha geçmeden konuk ekip bir kez daha vurdu.

Üç dakika sonra, Patrice Evra için sürekli sorun yaratan Aaron Lennon, arka direğe etkili bir top gönderdi. Kariyerini daha sonra Real Madrid’de tanımlayacak soğukkanlılığı sergileyen Luka Modric, topu göğsüyle kontrol edip ağların üst kısmına çaktı. Skor 2-0’a geldiğinde, ilk yarı düdüğü büyük bir şaşkınlık korosu eşliğinde çaldı. United tükenmiş görünüyordu; on yıl önceki üçleme hayalleri, bu tutuk performansın yanında çok uzak bir hatıra gibi kalıyordu.

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Tartışmalı kıvılcım ve Ronaldo’nun yeniden yükselişi

Sir Alex Ferguson’ın devre arası konuşmaları efsanevidir, ancak bu kez ihtiyaç duyulan şey psikolojik olduğu kadar taktiksel bir değişimdi de. Hücum hattına kaos katması için Carlos Tevez oyuna alındı. Ancak kırılma anı, 57. dakikada tartışmalar eşliğinde geldi. Michael Carrick ceza sahasına daldı ve Heurelho Gomes’in müdahalesiyle karşılaştı. Kaleci topa dokunmuş gibi görünse de hakem Howard Webb penaltı noktasını gösterdi.

Cristiano Ronaldo, sezonun yükü omuzlarındayken topun başına geçti ve penaltıyı sert bir şekilde kalenin ortasından ağlara gönderdi. Bu gol bir kıvılcım etkisi yarattı. Bir anda sahanın eğimi değişmiş gibiydi. Daha önce son derece derli toplu görünen Tottenham orta sahası, United’ın yoğun ön alan baskısı karşısında çözülmeye başladı. Redknapp’ın ilk yarıda takımına aşıladığı taktik disiplin, tribünlerin uğultusu sağır edici bir ses duvarına dönüşürken buharlaştı.

Rooney ve Ronaldo coştu

67 ile 71. dakikalar arasında yaşananlar, yüksek tempolu hücum futbolunun bulanık ama büyüleyici bir kesiti gibiydi. Wayne Rooney 67. dakikada soldan içeri kat edip yerden sert bir şut çıkardı ve top Gomes’in altından geçerek skoru eşitledi. Kutlamalar daha dinmeden, sadece 60 saniye sonra Rooney bu kez hazırlayan isim oldu. Onun nefis ortasında Ronaldo kendini topa atıp kafayla ağları buldu ve skor 3-2 oldu.

Tottenham’ın psikolojik çöküşü artık tamamlanmıştı. 71. dakikada Ronaldo bu kez pasın sahibi oldu ve uzak direkte Rooney’yi buldu. İngiliz oyuncunun vuruşu çizgiden çıkarıldı, ancak hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmetti. United yalnızca 14 dakikada 0-2’lik kâbusu 4-2’lik üstünlüğe çevirmişti. Bu, Tottenham savunmacılarını tam bir şaşkınlık içinde birbirlerine bakar halde bırakan, ceza sahalarına akan kırmızı formaların önünü kesemedikleri taktik bir yıldırım harekâtıydı.

Son dokunuşu Berbatov yaptı

Şiirsel ironinin son katmanını ekleyen isim ise Dimitar Berbatov oldu; United’ın yalnızca birkaç ay önce White Hart Lane’den kadrosuna kattığı adam, farklı galibiyeti tamamladı. 79. dakikada Bulgar forvet, Rooney’nin bir başka ortasının ardından yakın mesafeden topu ağlara dürterek kendine has umursamazlığını sergiledi. Skor tabelası 5-2’yi gösteriyordu; tam 22 dakikalık çarpıcı bir bölümde beş gol atılmıştı.

Bu maç yalnızca bir geri dönüşten ibaret değildi; şampiyon bir takımın en net beyanıydı. Tottenham’ın direncini kırdı ve aynı anda, şampiyonluk umutlarının eridiğini izleyen Liverpool’un moralini bozdu. İnsanlar 'Premier League tarihinin en büyük geri dönüşleri'nden söz ettiğinde, 2009’daki bu klasik maç listenin en tepesinde yer alır; Manchester United’ın yenildiğini asla kabul etmediği bir dönemin kanıtı olarak.