Şampiyonluk yarışında baskı giderek artarken Old Trafford'un yarattığı kendine özgü bir elektrik vardır. Nisan 2009'da bu hava yoğun biçimde hissediliyordu. Manchester United, Liverpool'un tarihi toplamına ulaşmak için 18. lig şampiyonluğunun peşindeydi. Ancak karşısında, 45 dakika boyunca kutlamayı bozmaya kararlı görünen bir Tottenham Hotspur vardı.

Taktik açıdan ilk yarı, Harry Redknapp'ın Tottenham'ı için etkili bir kontra atak futbolu dersiydi. Tottenham, United'ın alışılmadık derecede ağır kalan savunmasından yararlandı; Darren Bent ve Luka Modric, Stretford End'i sessizliğe gömdü. Ancak ikinci yarıda yaşananlar, yenilgiyi kabullenmeyen kırmızı formalıların durmak bilmeyen baskısıyla, 'Ferguson tarzı'nın en çarpıcı örneklerinden biri olarak hafızalarda kaldı.

Tottenham, Rüyalar Tiyatrosu'nu şaşkına çevirdi

Maç, Manchester'da pek az kişinin beklediği şekilde başladı. Deplasmanda 'Büyük Dörtlü' karşısında sık sık kırılgan olmakla suçlanan Tottenham, fırsatları iyi değerlendirdi. 29. dakikada Nemanja Vidic, Vedran Corluka'nın ortasını uzaklaştıramayınca Darren Bent yakın mesafeden topu Edwin van der Sar'ın yanından ağlara gönderdi. Ev sahibi ekip bu şoku henüz atlatamamışken konuk takım bir kez daha gol buldu.

Üç dakika sonra, Patrice Evra'ya sürekli sorun çıkaran Aaron Lennon arka direğe tehlikeli bir orta yaptı. Luka Modric, ileride Real Madrid kariyerinin ayırt edici özelliklerinden biri hâline gelecek soğukkanlılığını sergileyerek topu göğsüyle kontrol etti ve sert bir vuruşla ağların tavanına gönderdi. Devre düdüğü 2-0'lık skorla, tribünlerdeki şaşkınlık sesleri eşliğinde çaldı. United tükenmiş görünüyordu. On yıl önceki üçleme hedefleri, bu tutuk performansın yanında uzak bir anı gibi kalıyordu.

Tartışmalı kıvılcım ve Ronaldo'nun yükselişi

Sir Alex Ferguson'ın devre arası konuşmaları efsaneleşmiştir, ancak bu kez psikolojik müdahale kadar taktiksel bir değişiklik de gerekiyordu. Hücum hattına hareketlilik katmak için Carlos Tevez oyuna alındı. Ne var ki kırılma anı, 57. dakikada tartışmalı bir pozisyonla geldi. Michael Carrick ceza sahasına daldı ve Heurelho Gomes'in müdahalesiyle karşılaştı. Kalecinin topa dokunduğu izlenimine rağmen hakem Howard Webb penaltı noktasını gösterdi.

Sezonun bütün ağırlığını omuzlarında taşıyan Cristiano Ronaldo topun başına geçti ve penaltıyı sert bir vuruşla kalenin ortasına gönderdi. Bu gol, geri dönüşü tetikledi. Bir anda oyun tek kaleye döndü. O ana kadar soğukkanlı bir görüntü sergileyen Tottenham orta sahası, United'ın önde baskısının yoğunluğu karşısında çözülmeye başladı. Tribünlerin uğultusu kulakları sağır eden bir gürültüye dönüşürken Redknapp'ın ilk yarıda takımına kazandırdığı taktik disiplin ortadan kayboldu.

Rooney ve Ronaldo fırtınası

67. ve 71. dakikalar arasında yaşananlar, yüksek tempolu bir hücum futbolu gösterisiydi. Wayne Rooney, 67. dakikada soldan içeri kat edip Gomes'in altından geçen yerden sert bir şutla skoru eşitledi. Gol sevinci henüz dinmemişken, yalnızca altmış saniye sonra bu kez Rooney golün hazırlayıcısı oldu. Nefis ortasına kendini atarak kafa vuran Ronaldo, takımını 3-2 öne geçirdi.

Tottenham'ın psikolojik çöküşü tamamlanmıştı. 71. dakikada Ronaldo bu kez arka direkte Rooney'yi buldu. İngiliz oyuncunun vuruşunda top çizgiden çıkarıldı, ancak hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmetti. United, yalnızca on dört dakika içinde 0-2'lik kâbusu 4-2'lik üstünlüğe çevirmişti. Bu taktiksel hücum sağanağı karşısında Tottenham savunmacıları, ceza sahalarına akın eden kırmızı formalıları durduramayarak şaşkınlık içinde birbirlerine bakıyordu.

Son noktayı Berbatov koydu

İşin ironik yanı, farklı galibiyeti tamamlayan isim United'ın yalnızca birkaç ay önce White Hart Lane'den transfer ettiği Dimitar Berbatov oldu. Bulgar forvet, 79. dakikada Rooney'nin bir başka ortasının ardından yakın mesafeden topu kendine özgü rahatlığıyla ağlara gönderdi. Skor 5-2 olmuştu; şaşırtıcı biçimde 22 dakikalık bir sürede beş gol atılmıştı.

Bu maç bir geri dönüşten fazlasıydı; şampiyonluğa yürüyen bir takımın en net gövde gösterisiydi. Tottenham'ın direncini kırarken şampiyonluk umutlarının azaldığını gören Liverpool'un da moralini bozdu. 'Premier League tarihinin en büyük geri dönüşleri' konuşulduğunda, 2009'daki bu unutulmaz maç listenin en üstünde yer alır. Manchester United'ın yenilgiyi kabullenmediği bir dönemin kanıtıdır.

Old Trafford'da dünya çapında hücum ikililerinin başrol oynadığı efsanevi geri dönüşler, futbolseverlere İngiltere'nin en üst düzeyindeki karşılaşmaları tanımlayan öngörülemez büyüyü hatırlatıyor. Önümüzdeki hafta sonu maçlarında analiz becerilerinizi sınamak istiyorsanız promosyon kredileriyle başlamak büyük bir avantaj sağlar. Şu anda piyasada bulunan en iyi ücretsiz bahisleri ele aldığımız kapsamlı rehberimizi incelemek için biraz zaman ayırın.