Dalot'yu takımda tutmak isteyen kulüp, Erik ten Hag'ın sistemine uygun gördüğü Hollandalıyı da kadroya katma niyetinde.

Diogo Dalot'nun Erik ten Hag yönetiminde sağ bekte daha fazla şans bulması bekleniyordu. Manchester United buna karşın bu bölgeye takviye yapmayı düşünüyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Old Trafford'da kendi sistemini yerleştirmek isteyen Ten Hag'ın hedefindeki oyunculardan biri Inter forması giyen Denzel Dumfries.

Geçen sezon Ralf Rangnick göreve geldikten sonra gözden düşen Aaron Wan-Bisakka'nın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. 2019'da Crystal Palace'tan 50 milyon sterlin'e transfer edilen oyuncu beklenen gelişimi gösteremedi.

Ten Hag'ın Dalot için planı ne?

Rangnick'in sezonun ikinci yarısında daha sık kullandığı Dalot, 2022/23 sezonunda Ten Hag'ın rotasyonunda yer alacak.

Manchester United yönetimi, Roma ve Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Portekizli oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

Çok cazip bir teklif gelmediği takdirde United, Dalot'yu kadroda tutacak. 23 yaşındaki oyuncu iyi bir performans sergilediği takdirde ilk 11'e yerleşebilir.

Beş yıldır kupa kaldıramayan United, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de yer alamayacak. Kulübün başarısız çizgisine rağmen, bir önceki yıl Milan'a kiralanan Dalot takıma döndükten sonra bireysel olarak iyi bir sezonu geride bıraktı.

Manchester United neden Dumfries'i istiyor?

Dumfries hücum yönünün kuvvetli oluşuyla Ten Hag'ın sistemine iyi uyum sağlayabilecek bir aday olarak görülüyor.

Ten Hag, PSV'de forma giydiği dönemde kendisine rakip olan 26 yaşındaki oyuncuyu yakından tanıyor.

Inter'e bir yıl önce transfer olan Dumfries, Serie A'daki etkileyici performansıyla Bayern Münih'in radarına girdi.

Transfer listesindeki diğer isimler

Ten Hag bu yaz beş transfer yapmayı hedefliyor. United'ın listesinde Barcelona'dan Frenkie de Jong ilk sırada.

Darwin Nunez'i de uzun süre kovalayan Kırmızı Şeytanlar, Liverpool'un fiyatı arttırması nedeniyle yarıştan çekilmişti.

Uruguaylı golcüyü Liverpool'a kaptıran United, Ten Hag'ın eski takımı Ajax'ta top koşturan Antony'ye yöneldi.