Lyon'un da ilgilendiği sol beki kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar yaz dönemindeki ilk transferini yapmış oldu.

Manchester United, Erik ten Hag döneminin merakla beklenen transfer hamlelerine Tyrell Malacia ile başladı.

Hollanda milli takımının formasını da giyen oyuncunun ilk 11 için Luke Shaw ile sıkı bir rekabete girmesi bekleniyor.

Transfer döneminin başında Lyon ile anlaşmaya yaklaşan Malacia, United'ın devreye girmesiyle İngiltere'nin yolunu tuttu.

Manchester United, Tyrell Malacia için ne kadar bonservis ödedi?

Premier Lig ekibinin kasasından Malacia için ilk etapta 15 milyon euro çıkacak. Anlaşmada yer alan bonuslarla birlikte bu miktarın 17.5 milyon euro'ya kadar yükselebileceği belirtildi.

Dört yıllık sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki oyuncu 2025/26 sezonunun sonuna kadar Old Trafford'da top koşturacak. Buna ek olarak United'ın kontratı bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

Manchester United'ın yeni transferi Tyrell Malacia kimdir?

Ten Hag, Ajax'ı çalıştırdığı dönemde Eredivisie'deki performansını yakından takip ettiği Malacia için United'ın başına geçer geçmez hamle yaptı.

Feyenoord altyapısına 2008'de, dokuz yaşındayken katılan Malacia 14 yıldır Rotterdam ekibinin formasını giyiyordu.

Catch him if you can 💨



Tyrell Malacia scores his first senior goal for Feyenoord! 👏 pic.twitter.com/TFJH4rkON1 — GOAL (@goal) August 26, 2018

Hollanda A milli takımını beş kez temsil eden Malacia, United'a transfer olarak Katar 2022 Dünya Kupası'nda yer alma şansını arttırdı.

Eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malacia'yı şu sözlerle anlatmıştı:

"Hiçbir kanat oyuncusu Malacia'ya karşı oynayacağı maçtan önceki gece rahat bir uyku çekemez. Hızlı, çevik ve müthiş bir iş ahlakına sahip."

Malacia ilk 11'e girebilecek mi?

Shaw ve Alex Telles ile forma savaşı verecek olan Malacia'nın gelişi büyük olasılıkla Brandon Williams'ın takımdan gönderilmesine neden olacak.

Ten Hag'ın şu an için sol bekte Shaw'u birinci tercih olarak kullanması bekleniyor. Ancak İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişi Malacia'nın beklediğinden erken şans bulmasını sağlayabilir.

Manchester United sonunda karlı bir transfer yaptı

GOAL'ün Manchester United muhabiri James Robson transferi değerlendirdi:

Sol bek mutlaka güçlendirilmesi gereken bir pozisyon olarak öne çıkmıyordu, United'ın bu bölgede birçok opsiyonu vardı, ama Malacia transferi Ten Hag'ın takıma kendi imzasını atma isteğini gösteriyor.

Hollanda'da çalıştığı dönemde Malacia'nın büyük bir hayranı olan Ten Hag, oyuncuyu Lyon'un elinden kaparak oldukça uygun bir fiyata Premier Lig'e getirdi. Bu son dönemde United'da sık gördüğümüz bir durum değil.

Ten Hag, Malacia'nın agresif oyununu, temposunu ve hücuma katabileceklerini beğeniyor. Sonunda ilk transferin yapılmış olması taraftarları da rahatlatacak.

Manchester United'ın listesindeki diğer oyuncular

Önceliği orta sahaya veren Ten Hag'ın ilk tercihi Barcelona forması giyen Frenkie de Jong. Altı aylık Brentford macerasının ardından serbest kalan Christian Eriksen ise United ile üç yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Yaz dönemini beş transferle kapatmak isteyen Ten Hag, Ajax'tan Antony ve Lisandro Martinez ile Inter'in sağ beki Denzel Dumfries'in peşinde.

Dean Henderson'ın ayrılmasıyla yeni bir yedek kaleci arayışına giren United, Watford'dan Daniel Bachmann ile ilgileniyor.