Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick'ten Lig Kupası isyanı: Bu kupayı kaldırın!

Manchester United'ın yeni patronu Ralf Rangnick, takımının Premier Lig'de oynayacağı Brentford ve Brighton karşılaşmalarının artan Covid vakaları nedeniyle ertelenmesi üzerine İngiliz futbolundaki yoğun maç trafiğinden şikayet etti.

11 Aralık'tan beri resmi maça çıkmayan Alman futbol adamı, maç sayısının azaltılması çağrısında bulundu.

Rangnick ne söyledi?

Daha önce çok sayıda maç oynamalarından yakınan Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'a katılan Alman teknik direktör bu durumun takımları olumsuz etkilediğini söyledi:

"Boxing Day geleneğinin İngiliz futbolunda büyük bir yer tuttuğunun farkındayım. Buna elbette saygı duyuyorum.

"İngiltere Avrupa'da iki ulusal kupanın oynandığı en büyük beş ligden biri. Lig Kupası organizasyonu Fransa'da da vardı ama bunu kaldırdılar.

"Bu durumun İngiliz futbolunda da ciddi olarak tartışılması gerektiğine inanıyorum.

"Lig Kupası'nın üçüncü ve dördüncü lig takımlarının gelirlerini yükseltmek için düzenlendiğinin farkındayım ama çok yoğun programlardan geçtiğimiz ve çok fazla maç oynadığımız da unutulmamalı"

United çıkışa geçti

Rangnick'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Manchester United ligde oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.

Bütün kulvarlarda oynadığı son altı karşılaşmada mağlup olmayan Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal, Atalanta ve Young Boys ile karşılaştığı F Grubu'nu da 11 puanla ilk sırada tamamlamıştı.

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