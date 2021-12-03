Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ralf Rangnick, İngiliz ekibine imza atmasının ardından kameraların karşısına çıkarken, Erling Haaland iddialarını yalanladı.

Kontratında Norveçli oyuncunun Manchester United'a transferini gerçekleştirmesi halinde 8 milyon sterlin'lik bonus maddesi bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Rangnick, buna rağmen Haaland'ın harika bir oyuncu olduğunu söyledi.

Rangnick ne söyledi?

Kontratında bu yönde bir madde bulunmasının saçma olacağını belirten Alman çalıştırıcı, iddiaları esprili bir şekilde yanıtladı:

"Kylian Mbappe için 10 milyon, Joshua Kimmich için 10 milyon, Haaland milyon ve Robert Lewandowski için de 10 milyon sterlin alacağım...

"Açık söylemek gerekirse bu iddialar mantıklı değil. Yeni imzalar ve spekülasyonlar hakkında konuşmak da doğru değil. Sözleşmemde böyle bir madde bulunmuyor.

"Bununla birlikte Haaland'ın harika bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Onu çok iyi tanıyorum çünkü orada çalıştığım dönemde Salzburg'a transferinde rol almıştım.

"Artık herkes onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyor ama dönem onu tanıyan birkaç kişiden biriydik.

"Buradaki hücum oyuncularımdan çok memnunum. Bu yüzden diğer takımların oyuncuları hakkında konuşma gereği hissetmiyorum"

Salzburg'da şov yapmıştı

Molde'den ayrıldıktan sonra Rangnick'in futbol direktörlüğünü üstlendiği Salzburg'a transfer olan Haaland, Avusturya ekibinde 27 maçta 29 gole imza atmış ve Dortmund'un yolunu tutmuştu.

Almanya'da harika bir performans sergileyen genç yıldız, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, PSG ve Barcelona gibi çok sayıda takımın transfer listesinde yer alıyor.

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