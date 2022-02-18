Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick İngiliz devinde Cristiano Ronaldo ile Harry Maguire arasında yaşandığı öne sürülen kaptanlık krizini yalanladı.

İngiliz basınından Daily Mirror'da yer alan haberde Ronaldo'nun Maguire'nin kaptanlığının alınmasını destekleyen darbe planına destek olduğu öne sürülürken, Alman teknik direktör bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Takımının Leeds United ile oynayacağı Premier Lig karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rangnick, çıkan haberlerin kendisini sinirlendirmediğini söyledi.

İddiaların asılsız olduğunu belirten Rangnick, soyunma odasında herhangi bir birliktelik problemi olmadığının altını çizerken, takımdaşlık duygusunun son dönemde düzeldiğini ve Maguire'nin kaptanlık yapmaya devam edeceğini söyledi.

Maguire en fazla oynayanlardan

Manchester United'a 2019-2020 sezonu başında Leicester City'den transfer edilen Maguire, İngiltere Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor.

2017'de 19 milyon euro'ya transfer olduğu Leicester'dan iki yıl sonra 87 milyon euro karşılığında yarılan Maguire, United ile geçirdiği ilk iki sezonda 55'er maçta oynadı.

Üç Premier Lig, bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'a 12 yıllık aranın ardından geri dönen Cristiano Ronaldo'nun takımının içerisinde bulunduğu durumdan memnun olmadığı haberleri sıklıkla İngiliz basınında yer alıyordu.

Ligde lider Manchester City'nin 20 puan gerisinde yer alan United, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile çeyrek final mücadelesi verecek.

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