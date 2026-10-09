Manchester United menajeri Michael Carrick, Manchester City'nin durumu hakkında konuştu. Citizens, 114 finansal kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle FA'in talep edeceği cezayı bekliyor. Carrick, City'nin yaptıklarından "kişisel olarak etkilendiğini" söyledi.

FA kısa süre önce, City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında tam 114 kuralı ihlal ettiği sonucuna vardı. Kulüp, bu dönemde ticari ortaklarla yapılan sahte sözleşmeler aracılığıyla yaklaşık 1 milyar avroluk geliri gizli tuttu. City, bu dokuz yılda üç kez Premier League'i, üç kez FA Cup'ı ve bir kez de Carabao Cup'ı kazandı.

Carrick, aynı dönemde United ile Premier League'de iki kez ikinci oldu. 2012'de City, Sergio Agüero'nun QPR'ye karşı uzatma anlarında attığı efsanevi gol sayesinde şampiyonluğa ulaştı; 2018'de ise Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcısı olarak United, şampiyon City'nin arkasında yine ikinci sırada yer aldı.

"Futbolda mesele kazanma isteği, duygu ve kazandığınızda hissettiğiniz şeydir. Bunun büyük bölümü o anın içinde yaşanır" sözleriyle Carrick, Tottenham Hotspur maçı öncesindeki basın toplantısında aralarında BBC'nin de bulunduğu basın kuruluşlarına konuştu.

"Bunu geri çeviremezsiniz. Uğruna çabaladığınız an budur. Esasen hepimizin bunu yapma nedeni de bu. Hepimizin özlemini duyduğu his bu. Kupa kazanmaya çalışmanın güzelliği, o yola çıkmak ve ardından finale ulaşmaktır."

"Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Bu bir kez olduktan sonra geri dönüş yoktur. Buna kayıtsızmışım gibi davranmak istemem ama hangi spor olursa olsun, daha sonra bir madalya alırsanız bu, o anda kazanmanın verdiği hisle aynı olmaz."

Premier League yönergelerine göre soruşturmanın Noel döneminde tamamlanmış olması gerekiyor. Bu durumda ceza talebi 2027'nin başında açıklanacak. Ancak skandalın büyüklüğü nedeniyle soruşturmanın gerçekten de bu yılın sonunda tamamlanıp tamamlanmayacağı belirsizliğini koruyor.

"Bu durum çok sayıda soruyu gündeme getirdi" diye devam etti Carrick. "Bazıları yanıt aldı, bazıları almadı. Benim de kesinlikle kendi sorularım var. Bu, belli bir dönem boyunca beni kişisel olarak çeşitli şekillerde etkiledi."

Carrick, 2009 ile 2018 arasında kazanılan şampiyonlukların City'den alınması gerekip gerekmediği sorusuna girmek istemedi. "Söylemek istediğim şey, bunun herkesin yararına olacak şekilde mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının hayati önem taşıdığıdır."

"Bu emsalsiz bir durum, bu seviyede benzersiz bir tablo ve pek çok açıdan böylesine büyük bir etkiye sahip. Ne olacağını hepimizin bilmesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı Carrick.

United sezona kötü başladı ve beş maçta beş puan topladı, ancak yine de rakibi, son sıradaki ve Carrick'in eski kulübü Spurs'ten daha iyi durumda. Spurs, ilk dört maçında gol atamadı ve beş karşılaşmanın ardından yalnızca iki puanda kaldı.



