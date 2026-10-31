Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, kulübün sekiz maçlık galibiyet hasretiyle boğuştuğu süreçte kulüp içinde “acı gerçeklerin” konuşulduğunu kabul etti. Carrick, sonuçları düzeltmesi için yoğun baskı altında. Bu yöndeki ilk sınavı, bu hafta sonu Chelsea deplasmanında olacak.

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Old Trafford'da zor günler

Manchester United'ın kötü geçen sezonu, geçen pazar Bournemouth'a evinde 3-0 yenilmesinin ardından yeni bir dip noktasına ulaştı. Bu sonuç, İtalyan temsilcisi ve Şampiyonlar Ligi'nin yeni takımlarından Como'ya deplasmanda alınan küçük düşürücü 4-1'lik yenilgiden sadece dört gün sonra geldi. Manchester United, bu sezon ligde yalnızca bir galibiyet alabildi ve 1988-89 sezonundan bu yana en kötü form dönemini yaşıyor.

İcra kurulu başkanı Omar Berrada ve sportif direktör Jason Wilcox'un da aralarında bulunduğu kulüp yönetimi, yaz aylarında kadroyu yeterince güçlendiremediği için sert tepkilerle karşılaştı. Artan eleştirilere ve United'ın 1986'dan bu yana bir lig sezonuna en kötü başlangıcını yapmasına rağmen üst düzey yöneticiler, Carrick'e şimdilik takımın başında kalacağı güvencesini verdi.

Perde arkasında açık sözlü görüşmeler

Krizle doğrudan yüzleşen Carrick, kulübün her kademesinde açık sözlü görüşmeler yapıldığını doğruladı.

“Durum oldukça açık,” dedi 45 yaşındaki teknik direktör gazetecilere. “İster benimle oyuncular arasında, ister benimle Jason, Omar veya kulüp sahipleri arasında olsun, görüşmeler her zaman hoş ve tatlı geçmiyor. Bazen gerçek, acı gerçek konuşuluyor ve ilerlemek için ihtiyacımız olan da bu. İlerlemek için ne gerekiyorsa yapacağız.”

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United'ın teknik direktörü ayrıca zor zamanlarda oyuncuların görüşlerini almanın önemini vurguladı. “Her zaman takımın en iyi performansını sağlayacağını düşündüğümüz şeyi yapıyoruz,” diye ekledi. “Elbette belirli zamanlarda bazı oyuncularla konuşursunuz, bu normal. Soyunma odasında liderler istiyorsanız belirli konulardaki görüşlerini de istersiniz. Bazen onlara fikirlerini sorarsınız, bunda bir sorun yok. Kesinlikle sorun yok. Bu, onlarla her zaman aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmiyor ama bunda kesinlikle bir sorun yok. Sonra da hep birlikte aynı yönde ilerliyoruz.”

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Özgüven arayan kırılgan bir kadro

Carrick, yapısal sorunların ötesinde takımının ciddi bir özgüven eksikliği yaşadığını düşünüyor. Eski takım arkadaşı Gary Neville'in, bazı United oyuncularının uyku düzenleri ve sosyal yaşamları konusunda profesyonellikten uzak davrandığı yönündeki iddiasını da reddetti. Böyle sorunlar fark edip etmediği sorulduğunda Carrick'in yanıtı netti: “Hayır, etmedim. Gaz çok şey söylüyor.”

Teknik direktör, dışarıdan gelen yorumlara rağmen sahada işlerin hızla değişebileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Carrick, “Sporun güzel yanı özgüvendir,” dedi. “Özgüven, bir bakıma o inancın, kendine inanmanın ve kendine güven düzeyinin başlıca unsurudur. Performans söz konusu olduğunda neredeyse her şeyin önüne geçer.

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“Ama özgüvenin güzel yanı, tek bir anda, maçtaki tek bir olayla, tek bir galibiyetle, tek bir sonuçla hızla geri gelebilmesidir. Bunu daha önce gördük, birkaç ay önce de gördük. Hızla geri gelebilir. Sizi çabalamaya ve değişimin her zaman çok yakın olduğuna, mümkün olanın elinizin altında olduğuna inanmaya devam ettiren de budur.

“Elbette maç kazanamadığınızda ve iyi oynamadığınızı hissettiğinizde bu durum doğal olarak içinize işler. Asıl mesele, o inancı içinizin derinliklerinde korumak, hâlâ orada olduğunu ve bunun mümkün olduğunu bilmektir.

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“Şu anda tam olarak bu noktadayız. Herkes için gidişatı değiştirecek, hislerimizi dönüştürecek, takımın ve taraftarların özgüvenini, o inancı yeniden kazanmasını sağlayacak bir şeye ihtiyacımız var. Ne kadar uzak görünse de aslında o kadar uzak değil.”

Stamford Bridge'de kritik mücadele yaklaşıyor

United cumartesi günü Chelsea ile karşılaşmak için Stamford Bridge'e giderken Carrick'in artık takımın gidişatını hemen değiştirmesi gerekiyor. Batı Londra'da olumlu bir sonuç almak, yalnızca kulübün kötü giden lig sezonunu kurtarmak için değil, Carrick'in görevini koruması açısından da hayati önem taşıyor.

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Bir başka ağır yenilgi, United yönetimini radikal bir karar almaya zorlayabilir. Taraftarların huzursuzluğu giderek artarken ve takım ligin alt sıralarına sıkışmışken cumartesi günkü karşılaşma, Carrick'in Old Trafford'daki görev süresi için belirleyici bir an olacak.