Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Bruno Fernandes’in kaptanlığı hakkında karar verdi

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, perşembe günü Bruno Fernandes'in kaptanlığı hakkında konuştu. Portekizli oyuncu, Carrick hakkındaki eleştirel sözlerinin ardından geçen hafta sonu yedek kulübesine çekilmişti. Carrick, buna rağmen Fernandes'in kaptan olarak kalacağını doğruladı.

United, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenildi. Maçın ardından uygulanan taktikten memnun olmadığını dile getiren Fernandes, Carrick tarafından geçen hafta sonu AFC Bournemouth karşısında yedek kulübesine çekildi.

United, Old Trafford'da oldukça çaresiz bir öğleden sonra geçirdi. Bournemouth, ilk yarıyı 0-2 önde kapattı ve sahadan 0-3'lük galibiyetle ayrıldı. Takımın yaratıcı beyni Fernandes'e ise Carrick tarafından oyuna girme şansı verilmedi.

Bu hafta Carrick ile Fernandes arasında yapılan olumlu görüşmenin ardından Premier Lig'de 16. sırada bulunan United, cumartesi günkü rakibi Chelsea'ye odaklanabilir. Fernandes'in Stamford Bridge'de yeniden ilk 11'e dönüp dönmeyeceği henüz belli değil. Ancak Carrick, kaptanlık pazubandının ondan alınmayacağını söylüyor.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 08:30 MUN

Görevi ciddi baskı altında olan Carrick, "Takımın ve bir bütün olarak kulübün durumuyla ilgili net bir görüşümüz var" dedi. United, son sekiz maçının hiçbirini kazanamadı. Carrick, "Fernandes bu grup için önemli bir oyuncu. Geçmişte de öyleydi, bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.

"Fark yaratmalı ve işleri doğru yöne çevirmeliyiz. O, bu kulübe tamamen bağlı; işleri düzeltmeye de tamamen kararlı. Bu konuda kesinlikle hiçbir sorun yok."

Fernandes'i yedek bırakma kararının rakiple ilgili olduğunu belirten Carrick, "Benim için hiçbir şey değişmiyor. Bu, Bournemouth maçına dair hissiyatımıza dayanan bir karardı. Hepsi bu" dedi.

"Takımı uzun zamandır, sayısız maçta çok iyi yöneten kişi o. Bunu yapmaya devam edecek. Bu konuda kesinlikle hiçbir sorun yok."

Carrick kendi geleceğine de değindi ve yönetimden güvenceye ihtiyaç duymadığını söyledi: "Kimseden güvenceye ihtiyacım yok. Görevimin ne olduğunu, sorumluluklarımı ve bunların neler gerektirdiğini tamamen anlıyorum. Dolayısıyla bu açıdan herhangi birinden onay almaya gerçekten ihtiyacım yok."

Hâlâ görevde olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Carrick, "Hayır. Burada işimi yapmak için bulunuyorum. Takım için en iyisini yapmak istiyorum. Bizi daha iyi hâle getirmeyi ve işleri düzeltmeyi çok istiyorum. Bu yüzden hayır, şaşırmadım" yanıtını verdi.