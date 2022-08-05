Hollandalı çalıştırıcı transfer konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Erik ten Hag listedeki isimleri transfer edememeleri halinde alternatiflere yönelmeyeceklerini açıkladı.

Barcelona ile 63 milyon sterlin karşılığında anlaşan Manchester United bir süredir Frenkie de Jong'u ikna etmeye çalışıyor.

Ancak genç oyuncunun Camp Nou'da kalma isteği ve Barcelona'yla ödenmeyen maaşlar konusunda yaşadığı problem transfere şu ana dek izin vermedi.

Premier Lig sezonunu Pazar günü Brighton karşısında açmaya hazırlanan United, De Jong'un imzasını transfer döneminin bitimine yetiştirmeye çalışacak.

Ten Hag transfer konusunda ne söyledi?

Kadroya bir sağ bek ve bir forvet eklemek istediği bilinen Hollandalı teknik adam paniğe kapılmayacaklarını belirtti.

"Transferler sezon başına yetişse iyi olurdu, ama elimdeki kadrodan memnunum. İyi aşama kaydettik. Yaptığımız transferlerden de memnunum."

"Laf olsun diye birini alamayız, doğru oyuncuyu arıyoruz. Doğru isim olmazsa başkasını almayacağız."

"Bunu daha önce de söyledik, ekibimiz kadroyu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor."

Ten Hag, De Jong ve Ronaldo hakkında ne söyledi?

Hollandalı çalıştırıcı Ajax'tan öğrencisi De Jong hakkında açık bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

"Frenkie yi mi istiyormuşuz? Başka bir kulüple sözleşmesi bulunan bir oyuncu hakkında konuşamam."

Ten Hag, Rayo Vallecano maçının devre arasında stadyumdan ayrıldığı için eleştirdiği Cristiano Ronaldo'ya da değindi.

"Stattan ayrılan birçok oyuncu vardı, ama spot ışıkları Cristiano'ya yoğunlaştı. Bu doğru bir şey değil, söylediklerim tüm oyuncular içindi."

"Ronaldo burada olduğu için mutluyum, üst düzey bir santraforumuz var ve planımıza sadık kalacağız."

"Takımdaki herkesten memnunum, iyi çalışıyoruz, iyi bir havamız var. Cristiano da çok sıkı çalışıyor."